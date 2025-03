Duello al Rio d’argento, film su Rete 4 diretto da Don Siegel

Domenica 30 marzo 2025, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, verrà trasmesso un classico western del 1952: Duello al Rio d’argento. Il film è diretto dal grande regista Don Siegel che girerà quattro western in tutto nella sua carriera, per poi dare il via alla serie poliziesca dell’Ispettore Callaghan, con Clint Eastwood e raggiungere un grande successo con Fuga da Alcatraz.

Ettore Bassi, chi è?/ Dal successo con Carabinieri al 'ritiro' dal piccolo schermo: "Ora la mia idea è..."

Il protagonista della pellicola è Audie Murphy, nella vita il soldato più decorato della Seconda Guerra Mondiale, che girò anche un film diretto da Jesse Hibbs, ispirato alla sua vita e tratto dall’autobiografia All’inferno e ritorno. Prese parte, in un decennio, a più di 40 film, tra cui Gli inesorabili di John Huston e L’ultimo fuorilegge di Budd Boetticher. Completano il cast Stephen McNally, Faith Domergue, Susan Cabot, Gerald Mohr e Lee Marvin

Chi è Miriam Dalmazio: carriera, il compagno Paolo e il figlio Ian/ Da stasera è protagonista in "Costanza"

Per quanto riguarda il cast tecnico del film Duello al Rio d’argento, la sceneggiatura è di Joseph Hoffman, mentre la fotografia è di Irving Glassberg. Le musiche sono di Herman Stein. Grazie alla collaborazione tra plot e intreccio, splendide immagini e musica suggestiva, in perfetto stile spaghetti western, ne esce una pellicola confezionata in modo discreto, che non eccelle nè brilla, forse per una storia un pochino scontata.

La trama del film Duello al Rio d’argento: uno sceriffo che non può più sparare e un giovane pistolero che lo aiuta

La vicenda di Duello al Rio d’argento parla dello sceriffo Tyrone che, dopo un grave incidente, ha perso l’indice della mano destra e a causa di questo non è più in grado di premere alcun grilletto.

La situazione è critica poiché, nel frattempo, una temibile banda di criminali minaccia la contea e i possidenti delle miniere, costringendoli con le armi da fuoco e con le scorribande, a vendere le loro terre per un dollaro.

Alessandra Celentano, chi è?/ Dalla malattia che non le permette di ballare alla separazione dal marito

Ma una di queste vittime, dopo aver visto massacrare i propri familiari, decide di ribellarsi al sistema.

Lo sceriffo Tyrone è sulle tracce della banda: in un duello verrebbe ucciso se non fosse per il giovane pistolero Luke, che lo salva uccidendo uno dei malviventi.

A questo punto, i due decidono di unire le loro forze e di collaborare per stanare i criminali e riportare la pace all’interno del paese.

Ma i problemi sono in agguato, fra cui una giovane donna che si dimostra essere una doppiogiochista, tale Opal Lacy…