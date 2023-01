Duello tra le rocce/ Su Rai 1 il film con Audie Murphy

Duello tra le rocce, film di Rai 1 diretto da George Sherman

Duello tra le rocce va in onda su Rai 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio, a partire dalle ore 17:00. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1960 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Universal International Pictures con soggetto tratto dal romanzo Outlaw Marshall scritto nel 1951 da Ray Hogan mentre la sceneggiatura del frutto del lavoro di Christopher Knopf.

Il piccolo principe/ Su Italia 1 il film d'animazione tratto dal famoso libro

La regia di Duello tra le rocce è firmata da George Sherman, il montaggio è stato eseguito da Milton Carruth, le musiche della colonna sonora solo di William Lava e del cast figurano tra gli altri Audie Murphy, Felicia Farr, Stephen McNally, Robert Middleton, Jan Merlin, Herbert Rudley e Malcolm Atterbury. Tra i principali protagonisti del film Duello tra le rocce c’è l’attrice e modella americana Felicia Farr il cui vero nome all’anagrafe è Olivia Dines nata a Westchester County il 4 ottobre del 1932.

C'era una volta il principe azzurro/ Su Italia 1 il film d'animazione della Vanguard

Dopo aver iniziato come modella fotografica e pubblicitaria nel corso degli anni ‘50 decide di indirizzare la propria attenzione al mondo del cinema esordendo nel 1955 con il regista Howard W. Koch nel film Un pungo di criminali. Tra le pellicole più importanti in cui ha preso parte ricordiamo Vento di terre lontane, L’ultima carovana, Quel treno per Yuma, Bacami stupido, Suspense a Venezia, Vedovo aitante, bisognoso affetto offresi anche babysitter, Chi ucciderà Charley Varric? e I protagonisti per la regia di Robert Altman.

Duello tra le rocce, la trama del film

In Duello tra le rocce ci troviamo nel vecchio e selvaggio West con un cowboy che si occupa ormai da diversi anni del servizio di mediazione per la vendita di bestiame. Il suo nome è Clay e mentre sta per raggiungere un potenziale acquirente viene assalito da un uomo a cavallo di cui non riesce a riconoscere il volto. Il pistolero spunta nel mezzo del deserto praticamente dal nulla mettendo a serio rischio la vita del cowboy.

Il corriere The Mule/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood

Fortunatamente Clay è un abile pistolero e riesce a salvarsi per altro sparando costantemente il bandito mentre fugge sul proprio cavallo. Inoltre riesce a colpirlo all’altezza della spalla il che fa cadere il suo fucile. Una volta recuperato il fucile, il povero cowboy decide di fare tappa presso la piccola cittadina di Sutterville per rifocillarsi e riprendere il suo cammino.

Purtroppo la sua decisione di fermarsi in questa cittadina non risulterà felice perché lo sceriffo lo scambia per un malvivente sul quale c’è una taglia piuttosto importante e che da tempo sta mettendo a ferro e fuoco i poveri cittadini.

Ovviamente Clay professa la propria innocenza e cerca di avere fiducia nella giustizia ma questo sarà molto difficile perché lo sceriffo insiste e lo cattura. L’intenzione è quella di sottoporlo ad un processo per tutti i crimini commessi nel corso degli anni con probabile impiccagione.

A un certo punto quando i due rimangono da soli, lo sceriffo confessa al povero cowboy di aver ben capito che lui non è quel fuorilegge di quella ricerca ma che lo ha dovuto arrestare per placare una folla inferocita che era alla ricerca di un colpevole con cui prendersela. Il povero cowboy a questo punto dovrà far leva su tutte le proprie capacità per riuscire a tirarsi fuori da una situazione quanto mai drammatica e complessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA