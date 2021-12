Duello tra le rocce/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy e Felicia Farr

Duello tra le rocce, film di Rete 4 diretto da George Sherman

Duello tra le rocce sarà trasmesso oggi, 12 dicembre, a partire dalle ore 17:00 su Rete 4. Questa pellicola appartiene al genere western e ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 1960. Il regista di questo film è George Sherman mentre la sceneggiatura è stata curata da Christopher Knopf.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori che furono famosi ad Hollywood come Audie Murphy, Felicia Farr, Stephen McNally, Robert Middleton, Jan Merlin, Herbert Rudley e Malcolm Atterbury. Le musiche del film sono state composte dai maestri Irving Gertz e William Lava mentre la fotografia è stata curata da Clifford Stine.

Duello tra le rocce, la trama del film: Clay è un uomo pacifico ma…

Ora passiamo alla trama di Duello tra le rocce. Clay Santell è un semplice uomo che per vivere si occupa di fare da mediatore per la vendita di bestiame. Quest’uomo pacifico che porta avanti la sua vita senza problemi, un giorno ha una disavventura. Difatti, viene aggredito da uno sconosciuto che poi fugge via. Clay è distrutto e non sa come tornare a casa, visto che il bandito non solo lo ha ferito ma gli ha portato anche via il cavallo.

Tuttavia, Clay prima che l’uomo se ne fuggisse, è riuscito a prendere la sua pistola e a sparare alla spalla al bandito. Quest’ultimo è stato ferito e ha lasciato cadere il fucile dalla sella del cavallo. Con quest’unica arma, Clay è deciso ad andare nella vicina città a piedi e a far luce sulla faccenda.

Vuole che ad un uomo del suo onore venga restituito il cavallo e gli sia dato ciò che gli spetta. Raggiunge quindi la cittadina di Sutterville ma qui, Clay viene scambiato per Trevers, un fuorilegge ricercato. A quel punto lo sceriffo decide di arrestarlo e condannarlo con un processo. Ma Clay è innocente e lo sceriffo lo sa bene, lo ha solo catturato per placare la folla. Quale sarà il destino di Clay Santell? Solo grazie alle sue abilità potrà cavarsela in questa situazione che mette a rischio la sua vita.



