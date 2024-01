Duetti e cover Sanremo 2024: quali sono?/ I cantanti sul palco e le canzoni scelte: da Cocciante a Moro

Quali sono i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2024? Lo spoiler

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024, e sul web iniziano già a diffondersi indiscrezioni e dettagli sulla kermesse. Sono in tanti ad attendere di scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti, e quali sono le canzoni scelte dai Big in gara. Paolo Giordano su IlGiornale ha dato le sue anticipazioni in merito, rivelando quali dovrebbero dunque essere i duetti di Sanremo 2024.

Si parte con Irama, che dovrebbe esibirsi con Riccardo Cocciante; La Sad con Rettore e i Bnkr44 sperano in Nada. Annalisa dovrebbe invece duettare con La rappresentante di Lista, Loredana Bertè con Venerus in una versione di Ragazzo mio di Tenco. Si continua con Fiorella Mannoia che dovrebbe duettare con Francesco Gabbani nelle loro canzoni che sono arrivare prima e seconda a Sanremo del 2027 (Occidentali’s Karma e Che sia benedetta). È poi previsto il duetto de Il Tre con Fabrizio Moro, di Geolier con Gigi D’Alessio, Luché e Guè.

Da Roberto Vecchioni a Umberto Tozzi: i Big ospiti sul palco di Sanremo 2024 per i duetti

Le anticipazioni di Giordano ci svelano poi che Maninni dovrebbe esibirsi in duetto con Ermal Meta; Gazzelle con Fulminacci; Fred De Palma con gli Eiffel 65. Ritorno sul palco invece per Alessandra Amoroso con i conterranei Boomdabash. Ghali dovrebbe cantare L’Italiano di Toto Cutugno ma non è ancora chiaro con chi duetterà. Big Mama si esibirà invece con le ex di Amici Gaia e Sissi. Mahmood dovrebbe invece esibirsi con un coro; Emma con Bresh; Alfa con Roberto Vecchioni; Il Volo con il chitarrista di Vasco, Stef Burns; Mr Rain con i Gemelli Diversi; i Santi Francesi con Skin degli Skunk Anansie.

Dargen D’Amico pare invece sia pronto a stupire a Sanremo 2024, duettando non con un cantante ma con ‘un altro tipo di artista’. Stessa cosa per Rose Villain. Clara dovrebbe invece cantare con Ivana Spagna, mentre i The Kolors con Umberto Tozzi su un medley dei suoi superbrani; Angelina Mango dovrebbe invece omaggiare suo padre. Concludiamo con Negramaro e Malika Ayane nella Canzone del sole di Battisti e Mogol, Renga e Nek che porteranno una serie di loro famose canzoni.











