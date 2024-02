Duetti Sanremo 2024 quarta serata/ Scaletta e cover: cosa cantano tutti gli artisti in gara

Duetti Quarta serata Sanremo 2024: cosa cantano gli artisti in gara

L’attesa per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è finita. Questa sera, sul palco del Teatro Ariston, si esibiscono i 30 artisti in gara che regaleranno al pubblico versioni rivisitate di cover sia della musica italiana che internazionale. Sul palco, gli artisti in gara, non saranno soli ma accompagnati da tantissimi ospiti. Sono davvero tanti i duetti che il pubblico non vede l’ora di ascoltare. Tra i tanti, spicca quello di Rose Villain che darà via ad un medley sulle note delle canzoni di Gianna Nannini e sarà accompagnata proprio da quest’ultima sul palco del Teatro Ariston.

Particolarmente interessante il duetto tra Irama e Riccardo Cocciante sulle note di “Quando finisce un amore” così come quello di Alfa che, insieme a Roberto Vecchioni, eseguirà una propria versione del brano “Sogna, ragazzo, sogna”. Faranno sicuramente ballare l’Ariston Alessandra Amoroso e i Boomdabash così come Geolier insieme a Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio.

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Scelte importanti per i cantanti in gara che sono pronti a stupire il pubblico del Festival di Sanremo 2024 insieme agli altri artisti che li accompagneranno sul palco. La serata sarà lunga e ricca di emozioni. Ad aprire la quarta serata sarà Sangiovanni mentre a chiudere tutto saranno Renga e Nek. Ecco la scaletta completa con le cover scelte:

1 – Sangiovanni – “Farfalle” – “Mariposas” con Aitana

2 – Annalisa – “Sweet Dreams (Are made of this)” con La Rappresentante di lista e il coro Artemia

3 – Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini

4 – Gazzelle – “Notte prima degli esami” con Fulminacci

5 – The Kolors – Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi

6 – Alfa – “Sogna, ragazzo, sogna” con Roberto Vecchioni

7 – Bnkr44 – “Ma quale idea” con Pino D’Angiò

8 – Irama – “Quando finisce un amore” con Riccardo Cocciante

9 – Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta” e ”Occidentali’s Karma” con Francesco Gabbani

10 – Santi Francesi – “Hallelujah” con Skin

11 – Ricchi e Poveri – “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” con Paola & Chiara

12 – Ghali – Medley “Italiano vero” con Ratchopper

13 – Clara – “Il cerchio della vita” con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

14 – Loredana Bertè – “Ragazzo mio” con Venerus

15 – Geolier – Medley “Strade” con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio

16 – Angelina Mango – “La rondine” con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

17 – Alessandra Amoroso – Medley con Boomdabash

18 – Dargen D’Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra

19 – Mahmood – “Come è profondo il mare” con Tenores di Bitti

20 – Mr.Rain – “Mary” con Gemelli Diversi

21 – Negramaro – “La canzone del sole” con Malika Ayane

22 – Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh

23 – Il volo – “Who wants to live forever” con Stef Burns

24 – Diodato – “Amore che vieni, amore che vai” con Jack Savoretti

25 – La Sad – “Lamette” con Donatella Rettore

26 – Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro

27 – BigMama – “Lady Marmalade” con Gaia, La Niña e Sissi

28 – Maninni – “Non mi avete fatto niente” con Ermal Meta

29 – Fred De Palma – Medley Eiffel 65 con Eiffel 65

30 – Renga Nek – Medley Renga Nek

