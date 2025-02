Achille Lauro ed Elodie in un duetto anomalo a Sanremo 2025: l’unione particolare con Roma

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell’anno e la serata Cover è tra gli avvenimenti più interessanti. Elodie e Achille Lauro canteranno insieme venerdi 14 Febbraio 2025 cantando due canzoni e provando a regalare il vero significato e un grande legame con la città di Roma. Andiamo a vedere chi sono e quali sono le loro canzoni.

Sia Achille Lauro che Elodie hanno un grande legame con Roma, hanno vissuto in modi differenti ma parliamo di artisti piuttosto simili. I due canteranno il brano A mano a mano scritto da Riccardo Cocciante e la canzone Folle Città cantata invece da Loredana Bertè, e c’è grande curiosità per sentirli cantare.

Due artisti molto legati anche al mondo del gossip, Elodie vive da anni la relazione con il campione di motori Andrea Iannone mentre Achille Lauro è più riservato ma negli ultimi giorni Fabrizio Corona – proprio nel pre Sanremo – avrebbe lanciato una bomba secondo il quale l’uomo avrebbe avuto un flirt con Chiara Ferragni e la donna avrebbe tradito il marito Fedez. Ovviamente tutto al condizionale e nulla di confermato ufficiosamente.

Duetto Achille Lauro ed Elodie, i motivi dei brani per la serata Cover a Sanremo 2025

La serata Cover è una delle più attese e nella classica conferenza pre canzone Achille Lauro ha svelato il motivo per cui duetterà con la cantante romana: “Sono anni che volevo duettare con Elodie, siamo molto vicini per come viviamo le canzoni, la pensiamo in maniera simile e lei quando canta non è solo una cantante ma è un’artista che vive e sente quello che dice”.

Molto importante il legame con Roma che i due artisti hanno e che anche le due canzoni sono strettamente correlate e Achille Lauro ha raccontato: “Queste canzoni raccontano quel dramma romano tipico di chi è cresciuto nelle periferie di Roma. E’ un maggiordomo che dimostra le diverse facce delle nostra città, io sono cresciuto a Montesacro e al Basilio e nei quartieri di Roma”.

E infine proprio sulla canzone cantata anche da Rino Gaetano Achille Lauro conclude: “A Mano a Mano? Per me quel pezzo è un simbolo della mia adolescenza e la elaboreremo in maniera molto spontanea e nostra, non solo come una Cover” e c’è grande curiosità di vedere questa coppia all’opera.