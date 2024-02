DUETTO ANGELINA MANGO E QUARTETTO D’ARCHI DELL’ORCHETRA DI ROMA, COVER LA RONDINE/ Commuove omaggio al padre

Angelina Mango omaggia papà Pino a Sanremo 2024: la cover de La Rondine commuove tutti e lei a stento trattiene le lacrime

Con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, Angelina Mango nella serata delle cover a Festival di Sanremo 2024 si è cimentata in cover particolarmente difficile e non solo dal punto di vista di potenza vocale ma anche e soprattutto per il confronto e il ricordo del padre Pino scomparso nel 2014. Angelina Mango ha cantato La Rondine, brano dei primi anni 2000 con un arrangiamento completamente rinnovato, più moderno.

L’esibizione di Angelina Mango è stata impeccabile e commovente. Alla fine all’Ariston si sono alzati tutti in piedi anche in ricordo di Mango ma lei è riuscita a trattenere la commozione mentre Amadeus le si è avvicinato dichiarando di essere senza parole. Sui social quasi tutti i commenti sono entusiasti per questa performance, qualcuno infatti ha scritto: “Sta cantando la canzone che suo papà le ha scritto e dedicato e che ha visto cantare per l’ultima volta primo di morire.” (Agg di Liliana Morreale)

Angelina Mango onora il ricordo del padre Pino Mango con la cover de la Rondine: duetto con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

Serata i cover a Sanremo 2024 e il duetto Angelina Mango e il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma onora la memora di Giuseppe Mango con la cover de La Rondine. L’ex stella di Amici ha deciso di portare sul palco di Sanremo il brano “La Rondine”. Una scelta carica di significato, essendo questo il brano con cui Pino Mango, scomparso nel 2014, ha esordito direttamente nella top ten dei singoli del 2002, quando la figlia aveva appena un anno. La canzone, intrisa di un amore fortissimo, diventa così un’ode speciale e personale per Angelina.

Quello che rende ancora più affascinate questo duetto Angelina Mango e il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma è il connubio magico tra la voce della cantante e la sublime musicalità degli archi, che promette di trasmettere al pubblico del Festival emozioni uniche e indimenticabili.

Angelina Mango si gioca la carta del cuore a Sanremo 2024: l’omaggio al padre Mango promette grandi emozioni

Con la cover de “La Rondine”, Angelina Mango si prepara a conquistare il palco di Sanremo 2024, portando con sé una carica emotiva e un tributo speciale al padre e alla sua eredità musicale. Siamo pronti per un momento straordinario che lascerà il segno nel cuore di tutti gli appassionati della musica italiana. ”

Mio padre era un cantante, mia mamma pure e io ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c’era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa”, ha raccontato Angelina Mango tempo fa. “Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere”.











