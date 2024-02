Duetto Annalisa e La Rappresentante di Lista con il coro Artemia, cover Sweet Dreams/ Si balla all’Ariston…

Annalisa sceglie La Rappresentante di Lista per il duetto a Sanremo 2024 e canta la cover di Sweet Dreams (Are Made of This)

Il palco di Sanremo 2024 si appresta a regalarci uno spettacolo straordinario con il duetto tra Annalisa e La Rappresentante di Lista nella serata dedicata alle cover. Ma la sorpresa non finisce qui, perché ad arricchire l’esibizione di questa coppia d’eccezione c’è anche il coro Artemia. La curiosità dei fan cresce, alimentata dalla prospettiva di una collaborazione inedita e accattivante.

Annalisa, entusiasmo per il brano di Sanremo 2024, “Sinceramente”/ “Lavoriamo per farla in altre lingue”

La voce graffiante di Annalisa si intreccia all’originalità e all’audacia de La Rappresentante di Lista per una rivisitazione di “Sweet Dreams (Are Made of This)” degli Eurythmics, datato 1983. Il cuore della canzone è la ricerca della felicità, inseguita attraverso la forza dei sogni. Sogni che spingono verso l’alto le aspirazioni personali di ognuno di noi e il desiderio di raggiungere nuovi traguardi.

Vincitore Sanremo 2024, pronostico e quote/ Loredana Bertè ancora favorita, Annalisa e Geolier…

Duetto tra Annalisa e La Rappresentante di Lista a Sanremo 2024: si balla all’Ariston con la cover di Sweet Dreams (Are Made of This)

La canzone suggerisce inoltre che indipendentemente da dove ci troviamo nel mondo, siamo tutti circondati da persone che inseguono i propri sogni e cercano di rendere reali le loro fantasie. Il duetto tra Annalisa e La Rappresentante di Lista può portare sul palco di Sanremo 2024 un messaggio positivo, ma soprattutto un’interpretazione unica e contemporanea, capace di farci ballare e coinvolgere appieno.

Riproporre una canzone di successo come “Sweet Dreams” è sempre una sfida, ma quando si affrontano brani che hanno fatto la storia, ogni cover acquisisce ulteriore appeal. Annalisa e La Rappresentante di Lista hanno dedicato tempo e impegno a preparare questo brano, e ora l’attesa dei fan è alle stelle. Il conto alla rovescia è iniziato, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno questa sera Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Testo completo “Sweet Dreams are made of this” di Eurytmics/ Video, cover a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA