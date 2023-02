Duetto Ariete e Sangiovanni, cover Centro di gravità permanente/ Gli haters.. (Sanremo 2023)

ARIETE, COVER “CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE”: IL CAPOLAVORO DI BATTIATO AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

La serata delle cover è sicuramente una delle più attese del Festival di Sanremo 2023 e Ariete porta sul palco dell’Ariston, in duetto con Sangiovanni, “Centro di gravità permanente”, brano di Franco Battiato. Il pezzo è un classico della canzone italiana, uscito nel 1981: si tratta indubbiamente di un capolavoro della storia della musica del nostro paese, cantato da una straordinario poeta come Battiato. La canzone ottenne un successo straordinario, sia per il testo che per la musicalità e la voce del cantante. Parliamo di un brano ‘ever green’, in grado di scaturire sempre grandi emozioni.

Il testo di Centro di gravità permanente fa riferimento al senso di smarrimento provato dal protagonista del pezzo. La canzone riesce a catturare fin da subito il cuore e l’attenzione di chi ascolta, grazie alla maestria autentica di Battiato. Riuscirà Ariete, insieme a Sangiovanni, a regalare al pubblico e ai fan una performance all’altezza nella serata duetti? C’è grande curiosità di vedere all’opera la coppia, tra chi guarda con fiducia all’esibizione e chi, invece, esprime perplessità.

DUETTO ARIETE E SANGIOVANNI A SANREMO 2023: UN PO’ DI SCETTICISIMO SUI SOCIAL MA…

Sui social, infatti, c’è stato parecchio rumore per la decisione di Ariete di schierarsi in coppia con Sangiovanni per la serata duetti del Festival di Sanremo. Sostanzialmente non a tutti è andata giù la scelta della ragazza di farsi accompagnare sul palco dall’ex talento di Amici. Non è ancora chiaro il motivo di tale scetticismo da parte di alcuni internauti, ma ad ogni modo Ariete ha mantenuto un atteggiamento zen, senza farsi influenzare dagli umori del pubblico. Nessuna reazione rabbiosa dunque da parte di Ariete, che non è entrata nel merito delle critiche e dei brusii social ma che ha semplicemente spiegato di voler viversi al meglio quest’esperienza al Festival di Sanremo 2023.

“Sto prendendo questo pre Sanremo in maniera molto zen, fatelo anche voi!! prima di giudicare / esprimere la vostra ascoltate cosa farò!! non litighiamo dai pace pace pace”, ha detto la ragazza alla vigilia della kermesse, a proposito del duetto con Sangiovanni. Non resta che valutare l’accoppiata sul piano delle emozioni, quando questa sera Ariete e Sangiovanni saliranno finalmente sul palco per cantare Centro di gravità permanente di Franco Battiato.











