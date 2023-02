Duetto Articolo 31 e Fedez, cover/ Un medley dei loro successi a Sanremo 2023

ARTICOLO 31, MEDLEY DI SUCCESSI NELLA SERATA COVER: AL FESTIVAL DI SANREMO INSIEME A FEDEZ

Articolo 31 pronti a tuffarsi nel proprio passato nella serata cover al Festival di Sanremo 2023. Nel duetto Articolo 31 Fedez, vogliono rispolverare i brani più iconici della propria storia, scatenandosi sul palco assieme ad un partner artistico con cui J-Ax ha da qualche tempo ritrovato sintonia e fiducia. Ma questa apparizione al Festival di Sanremo, in realtà, segna soprattutto il ritorno insieme di J-Ax e Dj Jad, pronti a realizzare da qui in avanti tanti nuovi progetti musicali.

Il gruppo rap vuole lasciare il segno all’Ariston e dopo aver portato un brano che parla del dover diventare adulti, seppur un po’ controvoglia, ecco la serata duetti con Fedez, dove nostalgia e malinconia lasciano spazio al divertimento e alle tante hit che hanno segnato la storia del gruppo. Grande attesa dunque all’Ariston per questa coppia, con gli ex giovanissimi fan degli Articolo 31 che scalpitano per il medley di successi pensato appositamente per la puntata del Festival dedicata alle cover.

ARTICOLO 31 E FEDEZ AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: UNA COPPIA SCOPPIETTANTE ALL’ARISTON

Gli Articolo 31 e Fedez sono a tutti gli effetti una coppia scoppiettante, che può regalare grande colore al Festival di Sanremo 2023. Ci si aspetta molto da loro, anche se la serata cover si preannuncia niente di più che un gradevole tuffo nel passato. Gli Articolo 31, ad ogni modo, vogliono ben figurare in questa puntata e più in generale in questa edizione del Festival. Si tratta d’altronde della loro prima volta a Sanremo, dove J-Ax ha voluto far riaffiorare il suo passato, ma soprattuto la gioventù condivisa assieme al compagno di squadra Dj Jad.

Diventare grandi è stato un viaggio, lungo e tortuoso, ma l’importante è che ne sia valsa la pena. Sembra un po’ questo il messaggio degli Articolo 31, che proprio nel brano in gara ‘Un bel viaggio’ sottolineano “non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto, e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto“. Un ritornello che non si dimentica, così come il passaggio in cui viene spiegato come i due abbiano litigato: “Abbiamo scritto il manuale su come trasformare il socio in un rivale”.











