DUETTO BIGMAMA CON GAIA, LA NINA E SISSY, COVER LADY MARMALADE/ Uno tsunami di voce e sensualità all’Ariston

BigMama, Gaia, La Nina e Sissy risvegliano l’Ariston, ma non perché il pubblico si stesse addormentando. La cover di “Lady Marmalade” è super sexy, quindi a risvegliarsi sono i bollenti spiriti al Festival di Sanremo 2024. Esibizione impeccabile dal punto di vista tecnico, visto che le voci si combinano bene e nessuna delle quattro cantanti commette errori, nonostante la difficoltà del pezzo (soprattutto per chi è fedele alla versione interpretata da Christina Aguilera).

DUETTO RENGA E NEK, COVER "MEDLEY HIT"/ Da "Angelo" a "Laura non c'è": troppa autocelebrazione?

Le quattro artiste sono una forza della natura che scuote il palco dell’Ariston tra sensualità e vocalità. Inaspettatamente bella, ma solo perché tutte e quattro si sono superate. Inoltre, BigMama ha pure trovato il tempo per un “scippo” in platea per il FantaSanremo, invece al termine dell’esibizione ha lanciato un appello alle donne, affinché facciano sentire la propria voce e trovino il coraggio di denunciare quando necessario. (agg. di Silvana Palazzo)

DUETTO MANNINI E ERMAL META, COVER 'NON MI AVETE FATTO NIENTE'/ Mani intrecciate per il messaggio di pace

BigMama sceglie la cover di Lady Marmalade per la serata duetti: con Gaia, La Niña e Sissi vuole conquistare l’Ariston

Il palco del Festival di Sanremo 2024 si prepara ad accogliere un duetto straordinario che non solo promette spettacolo, ma che vuole trasmettere un importante messaggio di solidarietà femminile. BigMama, artista dal talento indiscutibile, ha scelto di esibirsi con tre giovani donne: Gaia, La Niña e Sissi. Un progetto pensato per dimostrare che le donne giovani possono conquistare un palcoscenico importante come Sanremo 2024, e che l’unione tra artiste può creare una forza inarrestabile.

DUETTO FRED DE PALMA E EIFFEL 65, COVER MEDLEY/ L'Ariston si trasforma in una discoteca

La scelta del brano “Lady Marmalade” di Labelle aggiunge un ulteriore significato all’esibizione di questa sera. La canzone, pubblicata nel lontano 1974, ha attraversato decenni e generazioni, mantenendo intatto il suo impatto e la sua vena provocatoria. Il ritornello incisivo “Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?” diventa così un veicolo per esplorare il potere femminile e la libertà di espressione.

BigMama: “Duetto a Sanremo 2024 con Gaia, La Niña e Sissi, vogliamo dimostrare che l’unione fa la forza”

Il messaggio di BigMama alla vigilia del Festival di Sanremo 2024 è chiaro: “Purtroppo per le donne nella musica c’è poco spazio, e si è portati a pensare che siamo tutte in competizione. Noi siamo amiche e volevo dimostrare che l’unione fa la forza”. Una posizione che rilancia il messaggio di solidarietà e supporto reciproco tra colleghe, anche nel settore artistico e musicale, un settore spesso caratterizzato da una competizione eccessiva.

In un momento in cui la parità di genere e l’empowerment femminile sono temi molto chiacchierati, il duetto a Sanremo tra BigMama, Gaia, La Niña e Sissi diventa un esempio tangibile di come le donne possano unirsi per trasformare il panorama musicale e oltre. C’è quindi grandissima curiosità di vedere all’opera BigMama e le sue giovani colleghe nel rifacimento di Lady Marmalade, un brano iconico della musica internazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA