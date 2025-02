Bresh a Sanremo 2025 con Cristiano de Andrè, Creuza de mä: l’omaggio a Faber e città di Genova

Bresh scalpita per la serata delle cover a Sanremo 2025. Il rapper e cantautore genovese si esibisce sul palco dell’Ariston al fianco di Cristiano de Andrè, musicista e cantante, figlio dell’indimenticabile Fabrizio. Una scelta che rinsalda le radici di Bresh, ma che evidenzia anche le sue propensioni musicali. Il giovane cantante genovese, infatti, non ha mai nascosto di essere cresciuto a ‘pane e De Andrè’. Una passione che lo ho aiutato a rincorrere il suo sogno nel corso degli anni, con il suo stile e la sua vocazione.

Questa sera, venerdì 14 febbraio, ha scelto di cantare Creuza de mä, un brano iconico di Faber e dal significato profondo. Dal legame con la città alla gioia di fare ritorno a casa, valori che Bresh condivide appieno. Soprattutto oggi che a Genova torna di tanto in tanto, tra una pausa lavorativa e l’altra.

Bresh, duetto con Cristiano De Andrè a Sanremo 2025 con Creuza de mä: una canzone a cui è molto affezionato

E proprio a Genova si nascondono le passioni e le radici di Bresh, che oltre ad essere un grande appassionato di De André è un instancabile tifoso genoano, proprio come lo era il poeta. “Perché il tifo fomenta il calcio e lo fa vivere, ma è anche il suo darkside, se pensiamo ad un certo mondo ultras bigotto. Il tifo però crea un senso di appartenenza come è successo a me quando ero piccolo, di comunità, che non è scontato al giorno d’oggi”, racconta il ragazzo in una bella intervista a Rolling Stones.

Dunque, in questa serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover c’è molto del vissuto di Bresh. L’omaggio a De Andrè, con la canzone per la propria città, per quella terra con cui ha un legame strettissimo e che gli ha insegnato molto. Soprattutto “a rompere i co*lioni”, come ha detto – ironico – nell’intervista.