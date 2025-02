Brunori Sas a Sanremo 2025 con Riccardo Sinigallia e Dimartino, L’anno che verrà: omaggio a Lucio Dalla

Brunori Sas scalpita per il duetto a Sanremo 2025 con Riccardo Sinigallia e Dimartino. La cover scelta per questa serata è L’anno che verrà, uno dei brani più amati in assoluti di tutto il repertorio di Lucio Dalla. Un pezzo in cui l’autore si rivolge ad un amico immaginario, manifestando la speranza di un futuro migliore. E allora chissà se ci sia la stessa speranza nei pensieri di Brunori Sas, che proprio lo scorso anno a Bologna, vinse il premio Lucio Dalla, per la colonna sonora del film di Alessandro Bardani “Il più bel secolo della mia vita”.

Un riconoscimento importante, una coincidenza che fa ben sperare i fan di Brunori Sas in vista della serata cover. Con L’Anno che verrà il cantautore è pronto ad immergersi con tutto se stesso in questo brano dal sapore magico e anche un po’ nostalgico

Brunori Sas, duetto con Riccardo Sinigallia e Dimartino a Sanremo 2025: attesa per la cover de L’Anno che verrà

Dunque, per la cover de L‘Anno che verrà Brunori Sas ha scelto di affiancarsi a Riccardo Sinigallia e Dimartino. C’è grande curiosità di vedere all’opera il trio, con Brunori Sas che è legatissimo ad entrambi i colleghi, in particolare Riccardo Sinigallia, che lo ha aiutato nel processo creativo di diversi suoi brani. Proprio in una intervista rilasciata a Allmusicitalia, il cantante ha parlato del suo rapporto con Riccardo, con cui canta la cover de L’Anno che verrà, soffermandosi sul feeling speciale e anche le diverse vedute artistiche tra di loro.

“Lui è come uno specchio che non deforma: mi ha aiutato a vedere le ridondanze, a eliminare il superfluo. Tensioni tra di noi? Certo, non è andato tutto liscio. Ma anche i momenti di scontro con lui sono stati arricchenti. Riccardo è un’anima bella”, ha detto ad allmusicitalia.it