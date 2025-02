Clara a Sanremo 2025, duetto con Il Volo sulle note di “The Sound of Silence”: una cover romantica e malinconica

Novità a Sanremo 2025 con Carlo Conti che ha scelto di far cantare tra loro i cantanti in gara nella serata delle Cover. Per Clara la scelta è ricaduta su Il Volo: la giovane si esibirà dunque con i tre tenori in una cover di “The Sound of Silence”, splendido brano intriso di malinconia e romanticismo, ma anche dolore e sofferenza. Sarà dunque un’interpretazione non semplice per Clara e per i tre de Il Volo, che sicuramente forniranno una versione intensa e ancor più romantica dello splendido brano di Simon & Garfunkel. Ma prima di andare a goderci lo spettacolo di questa sera sul palco di Sanremo 2025, andiamo a scoprire qualcosa in più su chi è Clara.

Piero Barone ha una nuova fidanzata?/ Il tenore si sbilancia: "So che è da qualche parte"

Clara Soccini è nata a Varese nel 1999. Già durante gli anni dell’adolescenza si è avvicinata al mondo della musica, prendendo lezioni di canto e di pianoforte, per poi cominciare a scrivere anche i suoi primi testi da giovanissima. Negli anni dal 2020 in poi sono arrivate anche alcune collaborazioni importanti per l’artista, che ha scritto anche la colonna sonora della serie “Mare fuori”, ottenendo un successo importantissimo.

Gianluca Ginoble, chi è nuova fidanzata?/ Il tenore alimenta il mistero: "Amore è sentimento più importante"

Clara, ecco il duetto con Il Volo al Festival di Sanremo 2025: saranno la sorpresa?

Clara, che oggi debutterà nella serata delle cover con Il Volo in “The Sound of Silence”, ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 2023 con la kermesse dedicata ai giovani, vincendo e arrivando fino al palco dell’Ariston. Nel febbraio del 2024 ha portato a Sanremo il brano “Diamanti grezzi”, vincendo il premio Enzo Jannacci per la miglior interpretazione. Da quel momento la sua carriera è stata un crescendo tanto che ha deciso di partecipare anche a Sanremo 2025. C’è grande attesa per conoscere quale sarà la versione di Clara nella serata delle cover, insieme ai tre de Il Volo.