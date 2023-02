Duetto Coma_Cose e Baustelle, cover Sarà perché ti amo/ “Si avvera un sogno” (Sanremo 2023)

COMA_COSE, COVER “SARA’ PERCHE’ TI AMO”: “UN SOGNO CHE SI AVVERA CON BAUSTELLE”

La serata delle cover è certamente una delle più gradite dal pubblico del Festival di Sanremo 2023 e i Coma_Cose questa sera portano sul palco dell’Ariston, in duetto con Baustelle, il brano Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Un’accoppiata che intriga, viste e considerate le differenze musicali e artistiche dei protagonisti, e che quindi incuriosisce parecchio.

SIGNIFICATO TESTO "L'ADDIO" DEI COMA_COSE/ Dalla crisi al matrimonio (Sanremo 2023)

Una scelta coraggiosa, che per Coma_Cose rappresenta anche un sogno cullato da tempo. “Per noi – hanno scritto i Coma_Cose sulla propria pagina Instagram nei giorni scorsi – suonare con i Baustelle è un sogno che si avvera. Ci siamo detti proviamoci e poco dopo eravamo in studio tutti insieme tra chiacchiere e strumenti”. “La cosa più bella è stata conoscere le persone dietro agli artisti… Ci siamo davvero divertiti e non vediamo l’ora di farlo insieme a tutti voi sul palco di Sanremo 2023, ricchi, poveri e romantici”, hanno aggiunto. Dunque pare esserci grandi sintonia tra i Coma_Cose e Baustelle, la stessa che il pubblico e i fan, ora, attendono anche sul palco.

Baustelle/ La band di "Charlie fa surf" prova il rilancio a Sanremo con i Coma_Cose

DUETTO COMA_COSE E BAUSTELLE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: INSIEME NELLA SERATA DEDICATA ALLE COVER

I Coma_Cose hanno dunque puntato su un grande classico nazional popolare per convincere pubblico e giuria del Festival di Sanremo 2023. Nella serata dedicata alle cover, infatti hanno optato per il grande successo dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Una canzone che continua ad appassionare e che dimostra a tanti anni dalla sua uscita, una longevità granitica. I Coma_Cose e Baustelle potrebbero in qualche modo stravolgerla, un obiettivo che tutto sommato sarebbe comprensibile, soprattutto per dare un taglio originale e diverso ad un pezzo così iconico e riconoscibile della musica italiana.

COMA_COSE CON "L'ADDIO"/ A Sanremo 2023 convince: "Piace perché è vera"

Come se la caveranno? L’idea è che i Coma_Cose proporranno qualcosa di alternativo, come in qualche modo anticipato dai due cantanti e alla viglia della kermesse: “Le cose realmente alternative esistono per davvero, certo che esistono e per fortuna che esistono!, ma sono pochissime”, hanno detto in una interessante ai microfoni di rollingstone alla vigilia della kermesse sanremese. Tutto quasi pronto all’Ariston, Coma_Cose e Baustelle scaldano i motori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA