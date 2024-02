DUETTO DARGEN D’AMICO E BABELNOVA ORCHESTRA, COVER THE CRISIS/ Toccante omaggio, poi l’appello (Sanremo 2024)

Il 18esimo cantante in gara nella serata Cover di Sanremo 2024 è Dargen D’Amico che si è cimentato in un omaggio a Ennio Morricone. Sulle note della colonna sonora delle Leggenda del Pianista sull’Oceano, The Crisis, il rapper ha scritto delle strofe che culminano poi nella sua Dove si balla, successo del Sanremo 2022. Ad accompagnarlo è la Babelnova Orchestra. Dopo l’esibizione, anche questa sera Dargen chiede un minuto per fare un appello: “Cessate il fuoco”.

“In questo momento dall’altra parte del mare ci sono bambini buttati sul pavimento perché non ci sono più barelle, vengono operati alla luce di un cellulare, non possiamo stare in silenzio, non possiamo, quindi cessate il fuoco”, le parole del cantante in gara. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dargen D’Amico è pronto a sorprendere il pubblico del Festival di Sanremo 2024 con una performance straordinaria. Nell’ambito della quarta serata ci sarà il duetto Dargen D’Amico e Babelnova Orchestra con il brano “The Crisis“. Questa collaborazione rappresenta un emozionante omaggio al grande Ennio Morricone. D’Amico è entusiasta per aver coinvolto la BabelNova Orchestra, un ensemble composto da dodici eccellenze musicali provenienti da tutto il mondo.

“Ho scoperto artisticamente i musicisti della BabelNova Orchestra circa dieci anni fa, quando suonavano nell’Orchestra di Piazza Vittorio. Mi affascinava profondamente il suono che emergeva dal dialogo tra culture, e ho continuato a seguirli con grande curiosità,” ha spiegato D’Amico. Una reciproca curiosità che ha portato il gruppo a accettare con entusiasmo l’invito di Dargen per la serata cover di Sanremo 2024.

Dunque il duetto tra la BabelNova Orchestra e Dargen D’Amico si preannuncia estremamente interessante. “Abbiamo scoperto in Dargen, un artista che ha sempre rifiutato ogni limite e confine imposto all’arte, una sensibilità e un’attenzione rare. Siamo onorati di muovere i primi passi insieme a lui sul palco del Festival di Sanremo, suonando la musica dell’immenso Maestro Morricone”, hanno dichiarato loro.

Il palco di Sanremo 2024 si prepara così a un’incredibile fusione di stili e culture, con Dargen D’Amico e la BabelNova Orchestra pronti a regalare un omaggio indimenticabile a Ennio Morricone e ad emozionare il pubblico con la loro interpretazione di “The Crisis”. Una sfida ambiziosa e per questo motivo non semplice. Ma siamo certi che Dargen ce la metterà tutta per lasciare la sua impronta, con un tocco di originalità e i suoi immancabili occhiali da sole.











