Duetto Elodie e BigMama, cover American Woman/ Un messaggio “politico”?(Sanremo 2023)

ELODIE, COVER “AMERICAN WOMAN”: DUETTO AL FESTIVAL DI SANREMO IN COPPIA CON BIGMAMA

Grande attesa di vedere all’opera Elodie nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023. La ‘pantera’ della musica italiana duetta insieme a BigMama con il brano American Woman, la canzone dei The Guess Who poi ripresa con successo da Lenny Kravitz. C’è dunque grandissima curiosità di scoprire sotto quale forma la riproporrà Elodie questa sera all’Ariston. Di sicuro si è affiancata ad un prospetto che può rendere maggiormente intrigante l’esibizione, parliamo della rapper BigMama, simbolo della body positivity (e non solo).

Elodie e BigMama, dunque, portano un brano che sembra essere anche una sorta di “messaggio politico”. Ma, al di là del brano e del suo significato, ciò che stuzzica il pubblico è capire cosa potrà fare all’Ariston BigMama, insieme ad Elodie, dal momento che nelle sue esibizioni ha sempre catalizzato l’attenzione dei media e degli spettatori, con gesti forti e pirotecnici. Elodie ha sicuramente puntato su un pezzo importante e dal significato profondo, oltre che ad una partner interessante come BigMama. Riusciranno a convincere nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2023?

ELODIE E BIGMAMA AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: UN ESPERIMENTO CHE PUO’ FUNZIONARE?

La sensazione è che ad attenderci ci sia una performance ricca di contrasti e sfumature, quelle che Elodie vuole evidenziare col suo stile graffiante. Vedremo dunque se l’esperimento riuscirà assieme a BigMama, cantante con caratteristiche completamente diverse da Elodie ma accomunata dalla sensibilità nei confronti di determinati temi: dalla lotta alle discriminazioni all’omofobia, passando per l’autolesionismo e la mancanza di autostima.

Insomma grinta ed emozioni non dovrebbero mancare nell’esibizione di Elodie e BigMama nella serata cover al Festival di Sanremo 2023. Sui social, intanto, i fan di Elodie scalpitano per questa puntata, che potrebbe dare ulteriore slancio alle prospettive in gara della trentaduenne romana. Ricordiamo che per lei, si stratta del terzo Festival di Sanremo da concorrente. “E’ un’agitazione bella”, ha confessato in una intervista a Vogue alla vigilia della kermesse. “Agitata per tutto, per i prossimi mesi. Devo lavorare un sacco, chiudere un bel po’ di cose”, ha raccontato Elodie.

