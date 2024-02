Duetto Emma e Bresh, cover: medley di Tiziano Ferro/ Un’accoppiata insolita all’Ariston (Sanremo 2024)

Emma Marrone e Bresh rivisitano il meglio di Tiziano Ferro nella serata cover: duetto con medley all’Ariston

Emma Marrone si appresta a conquistare uno spazio da protagonista anche nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2024. In coppia con Bresh, la cantante fiorentina proporrà un medley di successi di Tiziano Ferro. Emma e Bresh cercheranno di sorprenderci con una rivisitazione dei migliori brani del cantante di Latina, in una delle serate più affascinanti della kermesse.

La scelta della Marrone di collaborare con Bresh, giovane e molto popolare tra i coetanei, potrebbe darle un sostanziale supporto in termini di voti. L’accoppiata suscita curiosità anche per la diversità di stile, che potrebbe generare un’interessante contaminazione musicale. Emma, di sicuro, affronterà la performance con leggerezza, con l’obiettivo di divertirsi e coinvolgere il pubblico a casa. Questa leggerezza è stata ritrovata dopo un periodo difficile, segnato dalla perdita del suo amato padre.

Emma Marrone, grande attesa dei fan per il duetto con Bresh nella serata cover a Sanremo 2024

“Come tutti i grandi dolori quando, tra virgolette, passano, lasciano un vuoto enorme che però sto colmando con tutto quello che la vita mi ha insegnato e che mio padre stesso mi ha insegnato. So quanto fosse importante per lui che io continuassi questa carriera”, ha raccontato a questo proposito Emma sulle pagine di Avvenire. “Ma era molto orgoglioso e quindi l’unico modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto nella mia vita è stato rimboccarsi le maniche”, ha aggiunto.

Probabilmente, penserà a lui quando salirà sul palco per la serata cover di Sanremo 2024. Il duetto insolito con Bresh rappresenta una sfida che Emma è sicura di poter vincere. Il pubblico a casa e i fan sono impazienti di vederli esibirsi sul palco dell’Ariston. Un’altra grande attesa riguarda la scelta dei brani di Tiziano Ferro che Emma Marrone e Bresh proporranno. Per scoprirlo, non ci resta che pazientare ancora per un po’.











