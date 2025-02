Fedez a Sanremo 2025 con Marco Masini, cover di Bella Stronza: una scelta divisiva

Hype a mille per il duetto di Fedez con Marco Masini a Sanremo 2025. La coppia si esibisce sulle note di Bella Stronza, uno dei più grandi classici del cantautore toscano. La scelta di Fedez è stata piuttosto criticata, inizialmente perché si temeva che il suo potesse rappresentare una sorta di attacco all’ex moglie Chiara Ferragni, secondariamente alcune strofe del brano sono a detta di molti “inappropriate” e “controverse”. Ci ha pensato la coppia artistica formata da Fedez e Marco Masini a spegnere sul nascere ogni allusione, ma sotto sotto resta un fuocherello pronto ad accendersi.

Per quanto riguarda invece la struttura del brano, non ci saranno sostanziali modifiche. Nelle scorse settimane, infatti, si era vociferato che Fedez volesse stravolgere il brano di Masini, ma anche in questo caso i due cantanti hanno assicurato che non cambierà molto. “Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l’occasione”, hanno scritto sui social.

Duetto Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025: grande attesa per la cover di Bella Stronza

Cresce dunque l’attesa per la cover di Bella Stronza a Sanremo 2025. Riflettori accesi in particolar modo sulle strofe aggiunte da Fedez, che daranno un tocco diverso alla canzone. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, parlando della canzone ha assicurato che merita di essere ascoltata . In una ospitata a Cinque Minuti da Bruno Vespa, infatti ha dissipato i dubbi sul fatto che Fedez potesse usare lo strumento della canzone come attacco nei confronti di qualcuno.

“Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi”, ha precisato Carlo Conti. Dunque ora la palla passa proprio a Federico Lucia, in arte Fedez, con l’esibizione al fianco di Masini.

