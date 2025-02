Francesca Michielin e Rkomi a Sanremo 2025: un brano cult e i rumors sull’addio alla musica

La coppia composta da Francesca Michielin e Rkomi saranno protagonisti venerdi 14 Febbraio 2025 nella serata Cover al Festival di Sanremo ed i due canteranno la nota canzone di Cesare Cremonini ‘La Nuova Stella di Broadway’, canzone davvero molto bella. Francesca Michielin e Rkomi sono due giovani cantanti che hanno un grande seguito nelle nuove generazioni.

Dopo un’exploit tra i giovani e tante aspettative Francesca Michielin ha vissuto un periodo difficile e addirittura qualcuno aveva accennato alla possibilità che lei potesse smettere. Non è cosi e anzi lei ha rivendicato a Radio Rtl 102.5: “Non ho mai pensato di smettere e io amo la musica. Quando il dolore mi impediva di alzare dal letto mi sono chiesta se sarei riuscita a tornare”.

Sia per Francesca che per Rkomi il Festival di Sanremo è molto importante e la ragazza ha raccontato a Fanpage la decisione di cantare questa canzone e il motivo per cui ha deciso di cantarla: “E’ un’idea che è venuta ad entrambi per motivi diversi, ma l’idea comune era quella di omaggiare un personaggio come Cesare Cremonini, uno dei cantautori più straordinari in questo paese”.

Duetto Francesca Michielin Rkomi e la scelta della sua canzone nella serata Cover a Sanremo 2025

La giovane cantante ha poi proseguito raccontando un pò cosa significa per lei la Nuova Stella di Broadway: “Una canzone d’amore bellissima, Cremonini ha vari strati di comunicazione e nelle sue canzoni richiama grandi stili e grandi artisti, c’è tutto quel richiamo a chi è giovane ed io e Rkomi abbiamo la stessa età”.

Francesca Michielin ha raccontato di come sente e ha gran significato per lei il Festival di Sanremo, stessa cosa per il cantante e Francesca ha continuato: “Ognuno di noi vive Sanremo in maniera differente ma noi volevamo rendere omaggio con un inno alla nostra generazione e con l’idea di essere capiti e compresi dal pubblico”.

Rkomi parteciperà per l’ennesima volta al Festival e parlando del suo rapporto con Sanremo: “Per me il Festival significa tantissime cose, significa denudarsi e significa portare qualcosa di tuo, significa portare qualcosa di tuo, significa portare un ponte verso il prossimo progetto, nuove cose e riabbracciare ancora una volta il mio pubblico”.