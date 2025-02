Francesco Gabbani non è di certo un volto e un nome nuovo al palco dell’Ariston. Già più volte in passato ha preso parte alla kermesse musicale più importante di tutte. La sua prima avventura a Sanremo è stata quella con “Amen”, poi l’anno successivo ha ottenuto uno straordinario successo con “Occidentali’s Karma” e lo scimmione che ballava sul palco: con questa canzone ha trionfato ottenendo il primo posto. Nel 2020 è tornato con “Viceversa”, un brano differente dai precedenti: un testo romantico, ricco di significato e di parole emozionanti, che hanno fatto sì che il cantante arrivasse secondo al concorso.

Duetto Joan Thiele con Frah Quintale, cover Che cosa c’è/ Stravolto il brano di Gino Paoli? (Sanremo 2025)

Per la serata delle cover, Francesco Gabbani ha deciso di esibirsi con Francesco Tricarico, un autore che stima particolarmente. Sul palco dell’Ariston si presenta con “Io sono Francesco”, un brano a lui molto caro. Saranno loro ad ottenere i favori della critica in questa serata delle cover? Lo scopriremo a breve, ma intanto godiamoci la loro esibizione e andiamo a scoprire qualcosa in più sul brano.

Chi è Cristiano De Andrè, ospite Sanremo 2025/ "Essere figlio di un genio mi ha fatto capire i miei limiti"

“Io sono Francesco”: la scelta di Francesco Gabbani nella serata delle cover

“Sono davvero molto felice di poter condividere il palco con Francesco Tricarico, un cantautore che stimo profondamente” ha spiegato Francesco Gabbani. L’artista ha scelto dunque di esibirsi con un collega che stima particolarmente e questa sua decisione è stata presa proprio perché spera, in questo modo, che le sue canzoni vengano riscoperte e ottengano il successo che meritano. All’Ariston, nella kermesse musicale più importante d’Italia, riuscirà il cantautore originario di Carrara nel suo intento? E soprattutto, conquisterà il cuore della giuria?

Perchè Al Bano ha rifiutato il duetto coi Coma Cose a Sanremo 2025?/ Il retroscena e la scelta de i Righeira

La canzone, come spiegato da Francesco Gabbani, affronta un “tema di grande profondità, legato alla ricerca dell’identità e alla rivalsa personale” ha aggiunto il cantautore, che in questi giorni è in gara all’Ariston con la sua “Viva la vita”. Il brano di Tricarico, infatti, invita a trasformare quelle che sono le difficoltà in opportunità, imparando anche a conoscersi meglio. Insomma, un vero e proprio viaggio introspettivo all’interno di sé.