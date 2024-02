DUETTO FRED DE PALMA E EIFFEL 65, COVER MEDLEY/ L’Ariston si trasforma in una discoteca

Riuscita l’operazione revival di Fred De Palma ed Eiffel 65 con i medley della band che non ha fatto solo ballare negli anni 2000, ma anche l’Ariston al Festival di Sanremo 2024 nella serata delle cover. Provvidenziale anche il fatto che siano finiti nella scaletta della quarta serata proprio nell’ultima parte, visto che hanno portato l’energia che serviva al pubblico dell’Ariston, visto che la serata si è trasformata in una maratona di cover. Emozionante, ma pur sempre una maratona.

FRED DE PALMA A SANREMO 2024 CON "IL CIELO NON CI VUOLE"/ Dedica ai genitori e... Fantasanremo!

Inoltre, Fred De Palma con gli Eiffel 65 ha riportato alla luce i ricordi degli anni ’90 e Duemila, mentre l’Ariston si trasformava in una discoteca nella quale Fred si è praticamente lanciato, visto che si è lasciato andare anche ad un giro in platea per salutare i presenti e ballare con loro. (agg. di Silvana Palazzo)

Significato Testo “Il cielo non ci vuole” di Frede De Palma/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Duetto tra Fred de Palma e gli Eiffel 65, si balla al teatro Ariston di Sanremo: la cover è un medley di successi indimenticabili

Fred de Palma ha scelto gli Eiffel 65 per un suggestivo revival al Festival di Sanremo 2024. Nella serata dedicata alle cover, dunque, Fred de Palma duetta con Jeffrey Jey, il cantante siracusano degli Eiffel 65. Una scelta che può rivelarsi vincente per il cantante in gara, poiché coinvolge una delle formazioni dance di maggiore successo degli anni duemila. La coppia riproporrà alcune delle hit intramontabili, con un’esibizione che so preannuncia coinvolgente e frizzante.

TESTO “IL CIELO NON CI VUOLE", CANZONE FRED DE PALMA SANREMO 2024/ Analisi significato: l'amore che finisce

“Ragazzi, ci vediamo a Sanremo! Venerdì 9 febbraio su Rai1”, hanno detto entusiasti gli Eiffel 65 dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus, riscuotendo un’ondata di affetto ed entusiasmo da parte dei fan. Naturalmente, anche i sostenitori di Fred de Palma sono impazienti, convinti che abbia fatto bene a puntare sull’operazione “nostalgia” per la serata cover al Festival di Sanremo 2024.

Fred de Palma, cresce l’attesa per il duetto con gli Eiffel 65 a Sanremo 2024: fan scatenati, l’operazione nostalgia può funzionare?

Negli anni, Fred de Palma è diventato il “king del reggaeton italiano”, con una serie di brani di successo in Italia e all’estero e numerose collaborazioni internazionali, tra cui Ana Mena nelle hit “D’estate non vale” (triplo Platino) e “Una volta ancora” (7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna), Anitta in “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Justin Quiles in “Romance” e altri.

Ora, Fred de Palma prova a replicare il successo anche nella serata dedicata alle cover. Il duetto con gli Eiffel 65 rappresenta sicuramente un intrigante tuffo nel passato, una rivisitazione fresca e contemporanea di brani che hanno fatto la storia della musica dance. C’è grande curiosità nel vedere l’impatto di Fred de Palma in questa serata magica. Le premesse per un’esibizione positiva ci sono tutte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA