Gaia scalpita in vista del duetto con Toquinho a Sanremo 2025. Per questa serata speciale l’ex cantante di Amici ha scelto un brano che secondo molti fan potrebbe rispecchiarla, ovvero La Voglia, la Pazzia di Ornella Vanoli. C’è grande curiosità di vederla all’opera in coppia con Toquinho per il duetto. Sebbene in questo caso si tratti di una cover, Gaia è ben abituata a condividere il palco con altri colleghi e a maggior ragione lo è questa sera, in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Sanremo 2025.

Siamo sicuri che il suo omaggio a Ornella Vanoni lascerà tutti i fan soddisfatti. D’altra parte Gaia vuole metterci tutto il suo stile e la sua energia in questa canzone che tanto le si addice. La cover scelta è infatti un vero e proprio inno alla leggerezza, un invito al pensare al qui ed ora.

Gaia vuole metterci del suo in questa cover del brano di Ornella Vanoni. Con La Voglia la Pazzia, l’ex talento di Amici sogna in grande e forse vuole anche lanciare un messaggio al suo pubblico, quello di vivere un sentimento senza troppa paura e senza farsi tante domande. Ma anche di imparare ad ascoltare e cavalcare quel pizzico di follia che può rendere la vita straordinaria e imprevedibile.

Un’interpretazione che Gaia ha scelto di condividere con il cantante Toquino, per una contaminazione di stili e caratteristiche che incuriosisce parecchio. Al di là del rispecchiarsi o meno con il brano, c’è poi il desiderio di rendere omaggio ad una grande donna della musica italiana come la mitica Ornella Vanoni. Chissà se la ‘regina della musica’ apprezzerà il duetto di Gaia e Toquinho.