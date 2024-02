DUETTO GAZZELLE E FULMINACCI, COVER NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI/ L’omaggio conquista l’Ariston: pubblico in coro

Gazzelle e Fulminacci portano la cover di “Notte prima degli esami” al Festival di Sanremo 2024 per il duetto della quarta serata delle cover. Un omaggio ad Antonello Venditti e a uno dei grandissimi successi del cantautore romano. Gazzelle ha optato per una delle hit, quella del 1984, che racconta un’estate romana, vissuta forse dallo stesso Venditti qualche anno prima, intorno alla fine degli anni ’60, quando avrebbe dovuto svolgere l’esame di Maturità al liceo classico.

Infatti, all’inizio del brano si fa riferimento a quattro ragazzo con cui Venditti cominciò a muovere i primi passi nel mondo della musica. La scelta di Gazzelle di cantare “Notte prima degli esami” con Fulminacci funziona: sin dalle prime note, il pubblico comincia a cantare in coro, poi i cellulari vengono usati a mo’ di accendini per fare luce e regalare un effetto molto particolare all’esibizione. (agg. di Silvana Palazzo)

Gazzelle e Fulminacci pronti per la serata cover a Sanremo 2024 con l’omaggio ad Antonello Venditti

Cresce l’attesa per il duetto Gazzelle e Fulminacci a Sanremo 2024. La coppia si esibirà all’Ariston con la cover di “Notte prima degli esami,” un brano iconico di Antonello Venditti, un cantautore a cui Gazzelle è particolarmente legato. “Spero che gli piaccia,” ha confessato a Italpress prima della kermesse. “Spero che vada tutto bene e di tornare a casa con un bagaglio,” ha aggiunto il concorrente. “È un brano che ci unisce anche artisticamente e che rappresenta Roma,” ha sottolineato riguardo alla collaborazione con Fulminacci.

Dunque, Gazzelle sembra avere le idee molto chiare per la serata cover, ma anche una sana ambizione per il futuro. “Più che essere il primo nelle radio, mi piacerebbe essere il primo nella vita di qualcuno che magari tra vent’anni farà ascoltare la mia musica ai suoi figli, come faceva mia madre con me con Battisti o De Gregori,” ha affermato in un’intervista a Rolling Stone.

Gazzelle: “La mia versione di Notte prima degli esami? Quando l’ho provata…”

Considerando che proprio stasera, venerdì 9 febbraio, con il duetto Gazzelle e Fulminacci il cantante canterà la cover di “Notte prima degli esami” ha dichiarato: “Innanzitutto è un mio amico, cosa fondamentale perché il contesto di Sanremo è molto formale e per come sono fatto io mi sarei sentito a disagio a presentarmi con uno sconosciuto e mettermi a cantare con lui; poi un artista che stimo e che, anche se di qualche anno più giovane, fa parte del mio stesso mondo”.

“Quando l’ho provata la prima volta non avevo sotto mano il testo e mi sono accorto che la sapevo a memoria dall’inizio alla fine. Mi ha fatto rendere conto della grandezza di questa canzone”, le parole di Gazzelle. “È come ‘Tanti auguri a te’ o l’inno di Mameli: la sai anche se non lo sai. È un inno che accomuna tutti, dalla mia zia di 76 anni al ragazzo di 18 che deve fare la maturità. Poi volevo portare un po’ di Roma, visto che nel cast di Sanremo c’eravamo solo io, la Mannoia e Il Tre. Speriamo di cantarla bene“.











