DUETTO GAHLI E RATCHOPPER, COVER: MEDLEY ITALIANO VERO/ Ghali canta in arabo e saluta: “Ciao esseri umani”

Sanremo 2024, Ghali duetta con Ratchopper con medley Italiano Vero di Toto Cutugno: canta in arabo e commuove2>

La 4^ serata di Sanremo 2024 incentrata sulle Cover ha visto Ghali duettare con il produttore e rapper Ratchopper con la quale aveva già collaborato in passato. All’Ariston si sono esibiti tra le note della canzone Italiano Vero di Totu Cotugno. Sicuramente un modo di omaggiare il cantutore scomparso l’anno scorso ma la scelta di brano porta con se anche un messaggio di unione e fratellanza nel sentirsi.

Chi è Ratchopper (Souhayl Guesmi)/ Dalla Tunisia al duetto con Ghali a Sanremo 2024

L’esibizione di Ghali e Ratchopper a Sanremo 2024 sulle note di Italiano Vero di Toto Cutugno ha spiazzato tutti. Ghali ha cantando prima in arabo conquistando i social e poi si è esibito sulle note della sua Cara Italia, il cui testo non ha bisogno di spiegazioni ed un verso è iconico: “Quando mi dicono a casa, rispondo sono già a qua” E poi infine ha intonato L’Italiano Vero di Toto Cotugno. Infine Ghali dopo aver ringraziato tutti ha concluso: “Ciao esseri umani” (Agg di Liliana Morreale)

Testo completo “L'italiano” di Toto Cutugno/ Video, cover a Sanremo 2024

Ghali, duetto con Ratchopper a Sanremo 2024 per la serata cover: omaggio a Toto Cutugno con L’Italiano Vero

Con il duetto Ghali e Ratchopper si appresta a illuminare il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 con una straordinaria collaborazione nella serata dei duetti. Ghali ha instaurato una partnership musicale con il produttore Ratchopper nel 2022, e insieme hanno dato vita al coinvolgente brano “Bayna”, incluso nell’album “Sensazione ultra”. L’energia creativa tra Ghali e Ratchopper continua a fiorire e il palco dell’Ariston sarà testimone di un momento unico durante la serata delle cover.

SIGNIFICATO TESTO 'CASA MIA' GHALI/ Analisi e frasi: non si placano le polemiche sul verso 'pro Palestina'

In questa occasione, i due artisti presenteranno un’affascinante reinterpretazione del celebre brano “L’italiano vero” di Toto Cutugno. Sarà un’opportunità per unire le loro influenze distintive e offrire al pubblico un omaggio fresco e contemporaneo. In un’intervista a Rolling Stone, Ghali ha condiviso il suo desiderio di espandere gli orizzonti musicali, delineando i prossimi passi della sua carriera.

Ghali guarda oltre Sanremo 2024: “Stiamo preparando la mia nuova musica e ce ne sarà per tutti i gusti”

Con un nuovo team musicale che include talenti come Kiid, Sadturs, Nick da Los Angeles e il rinomato cantante e produttore Draganov dal Marocco, Ghali si sta preparando per una nuova fase della sua carriera, al di là di come andrà il Festival di Sanremo. L’artista, che ha già lasciato un’impronta importante nel panorama musicale italiano e si propone di raggiungere nuovi traguardi, per rivivere l’emozione di un nuovo inizio.

“Stiamo preparando la mia nuova musica, ce ne sarà per tutti i gusti, sia per riconfermarmi in Italia, sia per il prossimo passo verso il mondo, con un percorso coerente. In questi anni pregavo di poter risentire quel profumo di rampa di lancio e ora finalmente lo sto facendo per la seconda volta. Tutta Italia mi conosce e ora voglio affrontare la cosa più difficile in una carriera musicale: vivere il momento come quando tutto è iniziato”, ha raccontato a Rolling Stone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA