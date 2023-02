Duetto Gianluca Grignani e Arisa cover Destinazione Paradiso/ Operazione nostalgia a Sanremo

GIANLUCA GRIGNANI, COVER “DESTINAZIONE PARADISO”: AL FESTIVAL DI SANREMO IN COPPIA CON ARISA

Gianluca Grignani rispolvera la sua meravigliosa Destinazione Paradiso nella serata cover del Festival di Sanremo 2023. E la porta all’Ariston, in una nuova veste, con una partner d’eccezione, dalle vocalità uniche e riconoscibili: Arisa. Arriva dunque una coppia alquanto interessante e di talento al Teatro Ariston di Sanremo, dove Grignani è già stato diverse volte, lasciando a suo modo il segno. Lo ha fatto per la prima volta nel 1995, proprio partecipando alla gara nella sezione nuove proposte proprio con il brano Destinazione paradiso la canzone che lo ha consacrato al grande pubblico.

Arisa: "Usata come un Bancomat"/ "Non farò un porno, Rocco Siffredi solo un amico"

“Prima di iniziare questa carriera ero convinto che se il pubblico non mi avesse capito avrei mollato. Arrivai al Festival dopo la pubblicazione di ‘La mia storia fra le dita’ che era stata capita ma non come volevo io: ebbe inizio quell’odissea che tutti dobbiamo attraversare per essere l’Ulisse della nostra stessa vita”, ha raccontato il cantante in una interessantissima intervista rilasciata sulle pagine de Il Corriere della Sera. “Il rock non esisteva come lo vedevo io che avevo […] mi sentivo diverso e soffrivo”, ha spiegato.

Arisa, chi sono gli ex fidanzati?/ Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo, Vito Coppola…

DUETTO GIANLUCA GRIGNANI E ARISA A SANREMO 2023: INSIEME CON DESTINAZIONE PARADISO, UN BRANO IMMORTALE

Vediamo dunque come se la caverà questa sera, 10 febbraio, Gianluca Grignani. Nella serata delle cover, il cantante vuole lasciare il segno, proprio come fece quella volta nel 1995. Insieme a lui, sul palco, ci sarà Arisa, partner con grandi doti vocali, ma anche volto noto della tv e dei talent nostrani. L’eclettica Arisa, infatti, ci ha abituato a grandi sorprese nel corso delle sue esperienze televisive e c’è grande curiosità in vista dell’esibizione con Grignani.

Da Ballando con le Stelle ad Amici di Maria De Filippi, Arisa ha sempre dato prova di grande duttilità e anche in questa occasione ci si aspetta molto da lei. In passato i suoi continui cambi di look hanno destato grande attenzione, chissà se e cosa avrà in mente per la serata cover, al fianco di un personaggio imprevedibile e audace come Gianluca Grignani. Cresce l’attesa nei dintorni dell’Ariston e non solo: la coppia formata da Gianluca Grignani e Arisa scalda i motori in vista dell’esibizione.

Gianluca Grignani ha bestemmiato a Sanremo 2023?/ Lui replica, smentisce tutto e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA