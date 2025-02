Giorgia a Sanremo 2025, duetto con Annalisa sulle note di Skyfall: una cover che si preannuncia emozionante

Ha scelto la cover Skyfall di Adele, per una delle serate più attese di Sanremo 2025, al fianco della spumeggiante Annalisa. Giorgia non ci ha pensato due volte a coinvolgere la cantante savonese in un duetto che si preannuncia spettacolare e che sicuramente è molto atteso. Non è la prima volta che Giorgia e Annalisa cantano l’una al Fiano dell’altra. Basti pensare allo scorso anno, nel 2024, quando nella splendida cornice dell’Arena di Verona, andò in scena un duetto meraviglioso sulle note di Come Saprei.

Proprio con quella canzone Giorgia trionfò a Sanremo 1995, dando il via ad una carriera straordinaria. Ma in questa edizione, nella serata dedicata alle cover, la cantante ha scelto un pezzo iconico di Adele e vuole rivisitarlo assieme ad Annalisa. Una scelta che incuriosisce non poco i fan delle due cantanti e gli appassionati della kermesse. Come se la caveranno sul palco dell’Ariston?

Giorgia, ecco il duetto con Annalisa al Festival di Sanremo 2025: cresce l’attesa dei fan sui social

Il duetto tra Giorgia e Annalisa è sicuramente uno dei più attesi per questo Sanremo 2025. Dicevamo che la scelta è ricaduto su un grande successo internazionale, Skyfall di Adele. Vedremo che cosa uscirà fuori all’Ariston, ma la sensazione è che Giorgia e Annalisa ci sorprenderanno, regalandoci un duetto spiazzante. Giorgia con la sua delicatezza poetica ed una voce straordinaria, Annalisa con la sua energia pop e la spinta dei social possono davvero regalare al pubblico un momento di grande musica.

Fan in visibilio per l’accoppiata che mette a confronto generazioni e stili differenti. Al di là di questo, però, il duetto firmato da Giorgia e Annalisa può regalare agli appassionati della kermesse un’interpretazione suggestiva, tutta da vivere e assaporare dalla prima all’ultima nota.