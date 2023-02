Duetto I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi/ Cover La forza della vita e Anima mia a Sanremo

I CUGINI DI CAMPAGNA, COVER “LA FORZA DELLA VITA” E “ANIMA MIA”: AL FESTIVAL DI SANREMO IN COPPIA CON PAOLO VALLESI

Cresce l’attesa all’Ariston in vista della serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2023. Tra i protagonisti attesi ci sono sicuramente I Cugini di Campagna, in coppia con un cantante molto amato dal pubblico italiano, Paolo Vallesi. I Cugini di Campagna sono concentratissimi, nella puntata duetti infatti si esibiranno con due brani molto emozionanti e mai dimenticati dal pubblico: La Forza della Vita e Anima Mia. La Forza della Vita è una canzone realizzata dall’artista toscano Paolo Vallesi, che proprio a Sanremo, nel 1992, si classificò al terzo posto. Uscito un po’ dalle scene per qualche anno, si è poi ripreso il giusto spazio partecipando con successo al programma televisivo Ora o Mai Più.

Adesso, quindi, l’atteso duetto coi Cugini di Campagna, un vero e proprio traguardo di carriera.“Per me saremo come Bruce Springsteen insieme ai Maneskin”, ha dichiarato divertito ed emozionato Vallesi a proposito della collaborazione coi Cugini. “Questa è una cosa che non avrei immaginato fino a 2 mesi fa quando me lo hanno chiesto. Sono simpaticissimi. Sono bravissimi. Il loro pezzo una bomba. Sarà un grande piacere. Il modo migliore per celebrare l’album di duetti uscito per i miei 30 anni di carriera”.

I CUGINI DI CAMPAGNA E PAOLO VALLESI AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: ATTESE GRANDI EMOZIONI AL TEATRO ARISTON

Attese dunque grandissime emozioni all’Ariston nella serata dedicata alle cover. Per l’occasione i Cugini di Campagna hanno scelto due brani molto cari al pubblico ed un partner artistico che, allo stesso modo, ha saputo entrare nelle grazie degli italiani con la sua musica ed il suo talento. La scelta delle canzoni sembra abbastanza semplice e intuitiva: i Cugini di Campagna vogliono portare innanzitutto un messaggio di ottimismo, cantando La Forza della Vita insieme a Vallesi. Come a dire che qualsiasi cosa accada nella vita, troveremo sempre la forza necessaria per risalire.

Non meno importante poi l’omaggio “auto-celebrativo” con la cover Anima Mia, probabilmente la canzone più rappresentativa dei Cugini di Campagna. Entrambi i brani, ad ogni modo, destano grande curiosità nel pubblico: i gemelli Ivano e Silvano Michetti riusciranno a non deludere le attese?











