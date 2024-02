DUETTO IL TRE E FABBRIZIO MORO, COVER/ Grande intesa tra i due, problema tecnico all’inizio: “Scusate”

Il Tre con Fabrizio Moro: problemi tecnici durante l’esibizione

Nella serata delle Cover Il tre ha deciso di duettare con Fabrizio Moro in un medley dei suoi brani. Immediatamente dopo l’esibiozione, però, il giovane cantautore ha riscontrato dei problemi tecnici ed ha stoppato tutto. Nel dettaglio si è fermato esclamando: “Scusate scusate, scusate un attimo non ho sentito la base perdono.” Immediatamente è apparso Amadeus: “Hai fatto bene qualsiasi problemia non dubbio fermati io sono in zona” ha ammesso il conduttore.

L’esibizione è poi ripresa ed è volata via senza intoppo tra le note di Pensa, canzone che ha vinto Sanremo Giovani e poi Portami Via ed infine con Il Senso di Ogni Cosa in cui il giovane cantante ha inserito anche delle barre reppate. Insomma nel complesso una bellissima esibizione terminata con l’abbraccio tra Fabrizio Moro ed Il Tre (Agg di Liliana Morreale)

Duetto tra Il Tre e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2024: la coppia si esibisce con un medley del cantante romano

Con l’avvicinarsi della serata cover al Festival di Sanremo 2024, l’entusiasmo cresce tra gli appassionati di musica italiana e i fan del Tre e Fabrizio Moro. La coppia formata da Il Tre e Moro è sicuramente una delle più attese di questa puntata speciale, soprattutto per il grande ritorno all’Ariston del secondo. Ricordiamo che la formula della serata prevede che gli artisti in gara eseguano un brano del repertorio musicale italiano o internazionale, duettando con un ospite a loro scelta. Il risultato finale sarà determinato dal Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

In questo caso il duetto de Il Tre e Fabrizio Moro si concentra su un medley di successi di Moro. “Non mi aspettavo di essere preso. Mentre Amadeus annunciava i nomi, mio padre era in giardino perché non voleva vedermi soffrire nel caso fosse stata di nuovo una delusione”, ha raccontato il Tre qualche settimana prima del Festival.

Il Tre e Fabrizio Moro insieme sul palco dell’Ariston per la serata cover: aspettative alte sulla coppia e fan in fermento a Sanremo 2024

In quel momento il Tre aveva già deciso di duettare con Fabrizio Moro nella serata delle cover a Sanremo 2024, ma ha preferito mantenere e alimentare la suspense fino alla fine.

Una presa di posizione che ha sollevato ulteriore curiosità tra i fan, alimentando le aspettative e rendendo il duetto con Fabrizio Moro uno dei momenti più attesi della kermesse musicale. Il Tre e Fabrizio Moro, due artisti dal talento indiscutibile, sono pronti a regalare al pubblico una performance che promette di sorprendere e emozionare. Riusciranno a regalare un’esibizione all’altezza delle aspettative? Per scoprirlo non ci resta che vederli all’opera…











