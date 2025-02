Irama a Sanremo 2025 con Arisa, Say Something: la cover di Christina Aguilera per sorprendere

Cresce l’attesa dei fan per il duetto di Irama con Arisa al Festival di Sanremo 2025. Per questo appuntamento imperdibile, Irama ha optato per un grande successo di Christina Aguilera. Parliamo di Say Something, che va a rivisitare con una veterana della kermesse come Arisa. Quest’ultima scalpita almeno quanto il concorrente per il duetto di questa sera. “Perché per me Sanremo rappresenta il sogno che si realizza. Sa quando da ragazzina sogni a occhi aperti e la spari grossa? Sanremo è un po’ come dire ‘Sposerò il principe azzurro’ ed è sempre stato il mio sogno”, ha detto la cantante in una intervista a Repubblica.

Irama, dal canto suo, si appiglia alla due volte vincitrice del Festival per innalzare le sue chance di successo, oltre ovviamente a contare sulle proprie forze e sulla voglia matta di lasciare il segno con la sua voce e lo stile artistico musicale che lo caratterizza.

Irama, duetto con Arisa a Sanremo 2025: una cover ambiziosa, un omaggio a Christina Aguilera

Di sicuro Irama non è rimasto nella sua comfort zone per la serata cover a Sanremo 2025. Il duetto con Arisa e l’omaggio a Christina Aguilera con Say Something è una sfida molto ambiziosa. Come se la caverà la coppia sul palco non è dato saperlo, di sicuro Irama e Arisa formano un’accoppiata intrigante e che può puntare a lasciare il segno in questa puntata speciale di Sanremo 2025.

“Il palco è un posto dove mi sento a mio agio, paradossalmente mi spaventa di più il dietro alle quinte”, ha detto Irama alla vigilia della kermesse. Con Arisa al suo fianco, almeno per quanto riguarda il duetto, la concentrazione e il buon umore dietro le quinte sono garantiti. Ora, non ci resta che vederli all’opera…