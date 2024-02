DUETTO LOREDANA BERTÈ E VENERUS, COVER “RAGAZZO MIO”/ Grande energia dopo un incidente tecnico

Esibizione con incidente tecnico per Loredana Bertè, che nella serata cover, la quarta del Festival di Sanremo 2024, ha portato “Ragazzo mio” nel duetto con Venerus. Qualcosa è andato subito storto, così la rocker ha fermato tutti. «Scusate ma non ho il countdown», ha spiegato l’artista, mentre arrivava Amadeus. L’apparecchio le è stato sostituito e ha potuto riprendere la performance, non prima di aver dato un abbraccio ad Amadeus.

Al termine del duetto ha ringraziato l’orchestra e una persona speciale: «Ha sempre avuto una parola gentile, un bacio e una carezza, Pippo Balestrieri, direttore di palco». Allora Amadeus lo ha accolto sul palco dell’Ariston per un breve saluto. Per quanto riguarda l’esibizione, rientra tra le migliori di serata. Del resto, rispecchia l’animo rocker di Loredana Bertè, accompagnata dal cantautore e polistrumentista Venerus alla chitarra. (agg. di Silvana Palazzo)

Loredana Bertè e Venerus in duetto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Ragazzo mio” di Luigi Tenco. Nella serata dedicata alle cover di venerdì 9 febbraio 2024, la regina del rock sarà protagonista di un duetto che si preannuncia davvero fortissimo. Un’occasione speciale che la Bertè ha voluto condividere con un giovane volto della musica italiana: Andrea Venerus, conosciuto come Venerus. Insieme i due omaggeranno il grandissimo Luigi Tenco riproponendo il brano del 1964 “Ragazzo Mio”. Per la Bertè si tratta del secondo omaggio, visto che in passato ha già interpretato il brano di Luigi Tenco riarrangiato nel 1984 da Ivano Fossati e pubblicato nel disco “Savoir faire”. Durante la serata dei duetti, Loredana Bertè e Venerus canteranno proprio la versione riarrangiata da Ivano Fossati.

La versione 2024 di “Ragazzo mio” di Luigi Tenco affidata alla voce di Loredana Bertè e Venerus si preannuncia imperdibile. Un sentito omaggio a uno dei grandi cantautori italiani, ma anche l’incontro tra due mondi e generazioni: da un lato la regina del rock e dall’altro Venerus con il suo mix di soul, rap, pop e jazz.

Con “Ragazzo mio” di Luigi Tenco, il duetto Loredana Bertè e Venerus è pronto a stupire al Festival di Sanremo 2024. La canzone, conosciuta per il suo messaggio di speranza e di amore, attuale e universale, è stata la scelta della leonessa del rock made in Italy che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a volere portare all’Ariston nella serate dei duetti – cover la canzone di Luigi Tenco. “Sono anni che sognavo di portare Ragazzo mio alla serata dei duetti. In primis per omaggiare il grandissimo Tenco e poi per riportare sul palco quella versione che nell’84 il Maestro Ivano Fossati realizzò per me. Come compagno di viaggio ho scelto un cantautore e artista a 360° gradi talentuoso e geniale: Venerus. E lui di viaggi ne sa” – ha detto la Bertè.De

La stessa Bertè ha poi parlato del Festival di Sanremo confessando: “è un appuntamento scomodo a cui si vorrebbe mancare, ma non puoi, perché ci sono intorno vari fattori che ti obbligano praticamente un anno o no ad andare a Sanremo e quando hai un pezzo che rimane in testa, perché ti rimane (intendendo ‘Pazza’, il suo brano in gara ndr), non c’è niente da fare, diventa del pubblico poi. E allora la miglior vetrina internazionale rimane Sanremo”.











