Duetto Lucio Corsi e Top Gigio A Sanremo 2025: Una Curiosa Prima Volta Da Carlo Conti

Una delle coppie che più incuriosisce nelle serate Cover del Festival di Sanremo è quella composta da Lucio Corsi e Topo Gigio che canteranno Nel Blu dipinto di Blu, storico brano della musica italiana di Domenico Modugno. Una scelta curiosa e che ha destato scalpore visto chiaramente uno dei due protagonisti che prenderanno parte all’Ariston, al Festival di Sanremo.

In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta e non molti sanno che per Topo Gigio non si tratta della prima volta a Sanremo e già in passato ha cantato insieme a Lundini la canzone di Sanremo Brividi, lasciando tanta curiosità. Nel 2005 Lucio Corsi potrà cosi reinterpretare uno dei brani più iconici insieme al fantastico topo.

Lucio Corsi è un cantautore – non molto conosciuto – che ha già comunque realizzato tre album, l’ultimo dal nome La Gente Sogna uscito nel 2023. Inoltre è apparso nel ruolo di ospite attore nella serie di Carlo Verdone Una Vita da Carlo dove ha realizzato la colonna sonora ‘Tu sei il mattino’ ed ha partecipato come ospite in radio. Ma il ragazzo ha spiegato anche la decisione di puntare su Topo Gigio.

Lucio Corsi e perchè ha scelto Topo Gigio (Leo Valli) come partner

Il noto cantante è intervenuto mediante il mondo social ed ha spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione: “In fondo anche i topi possono volare. Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note di Nel Blu dipinto di blu’ e poi Lucio ha chiarito il perchè di questa particolare decisione:

“Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a proprio piacimento”. Il cantante ha sottolineato che in fondo Volare l’hanno cantata un pò tutti nel mondo della tv e Topo Gigio esordi’ in televisione con la voce di Domenico Modugno e quindi c’è un filo che collega tutti.

Topo Gigio ha un grande seguito sui social e addirittura conta su Facebook oltre 5 milioni di follower. Il ‘topo più famoso al mondo’ ha scritto ai suoi follower: “Si avvicina la serata in cui duetterò all’Ariston con il mio grande amico Lucio Corsi! Sapete quanto amo andare in tv ma ora mi tremano i baffi dall’emozione”, conclude il post social del noto personaggio tv.