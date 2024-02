DUETTO MAHMOOD E I TENORES DI BITTI, COVER ‘COM’E’ PROFONDO IL MARE’/ Lui: “Dedico alla Sardegna e mia mamma”

Mahmood cover a Sanremo 2024 con i Tenores di Bitti: e la dedica alla mamma

La gara corre veloce al Festival di Sanremo 2024 e nella serata delle cover Mahmood si è cimentato con i Tenores di Bitti con Com’è profondo il mare di Lucio Dalla. Il coro in sardo inziale ha impreziosito l’esibizione del cantantutore italiano di papà egiziano e di mamma sarda. Ed infatti a fine esibizione Mahmood ha dedicato la canzone alla mamma.

L’esibizione di Mahmood a Sanremo 2024 è stata molto intimista con un arrangiamento basato su pochi strumenti. Non è la prima volta in realtà che Mahmood si cimenta con il dialetto sardo. In passato aveva fatto suo la canzone Non poto reposare cantante tra gli altri anche da Pino Mango ed Andrea Parodi dei Tazenda. “Posso dedicare questa canzone sia alla Sardegna che a mia mamma?” ha concluso Mahmood mentre Amadeus si è augurato che le tradizioni non sapriscano. (Agg di Liliana Morreale)

Mahmood e I tenores di Bitti duetto al Festival di Sanremo 2024 con “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla

Nella serata delle cover di venerdì 9 febbraio 2024 del Festival di Sanremo 2024 prederà vita il duetto Mahmood e I Tenores di Bitti. La canzone scelta è “Com’è profondo il mare” dell’indimenticabile Lucio Battisti che per l’occasione sarà riproposta in una veste del tutto nuova con le voci del cantautore e del gruppo storico di canto a tenore. Si tratta di un duetto davvero originale quello che il cantautore, nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, ha voluto portato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Il brano, pubblicato 45 anni fa, nel novembre del 1977, è ancora oggi la fotografia del mondo che viviamo.

Sul palcoscenico dell’Ariston, il brano sarà riproposto dall’unione delle voci di Mahmood e da I Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico di canto a tenore. Si tratta di un coro – composto da quattro voci maschili soliste – diventato ambasciatore del canto tradizionale Sardo, contribuendo a diffondere questo genere musicale di origine millenaria. Per Mahmood si tratta di un ritorno alle sue origini sarde.

Mahmood il ritorno a Sanremo 2024 per lanciare il nuovo disco di inediti “Nei letti degli altri”

Mahmood torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Tuta gold”. Dopo la vittoria nel 2019 con Soldi, il cantautore bissa nel 2022 in coppia con Blanco vincendo con il brano “Brividi”. Il brano di quest’anno che anticipa il nuovo disco di inediti dal titolo “Nei letti degli altri” in uscita dal 16 febbraio 2024.

Il disco, intimo e introspettivo, è stato raccontato dallo stesso cantautore come una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita.











