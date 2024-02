DUETTO MANNINI E ERMAL META, COVER ‘NON MI AVETE FATTO NIENTE’/ Mani intrecciate per il messaggio di pace

Mannini ed Eramal Meta a Sanremo 2024: la cover di Non mi avete fatto niente

Si sta quasi per concludere anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e tra gli ultimi cantanti ad esibirsi si è cimentato anche il giovane cantutore Mannini con la cover di Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente canzone pacifista e contro la guerra che i due artisti portarono a Sanremo nel 2019 vincendo quell’edizione.

L’esibizione di Mannini con Ermal Meta è stata delicata semplice ed efficace ed entrambi gli artisti hanno voluto porre l’attenzione sul testo profondo ed importante finendo l’esibizione con le mani intrecciate per un messaggio di pace. Sui social però l’ironia si spreca: “Perché non ha fatto salire anche Fabrizio Moro?” (Agg di Liliana Morreale)

Mannini e Ermal Meta, duetto al Festival di Sanremo 2024 con “Non mi avete fatto niente”

Oggi il duetto Mannini Ermal Meta è pronto a illuminare la serata delle cover con il brano “Non mi avete fatto niente”. Venerdì 9 febbraio 2024 appuntamento con una delle serate più attese della kermesse italiana: la serata dei duetti e cover che vedrà i big in gara esibirsi sulle note di un brano della tradizione musicale italiana, ma anche internazionale, accompagnati da amici e colleghi. Per il suo primo Festival, Alessio Mininni ha deciso di chiamare Ermal Meta, cantautore di origini albanese che ha trionfato a Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Morto sulle note di “Non mi avete fatto niente”.

A distanza di sei anni la canzone è ancora oggi attuale, visto quello che sta succedendo nel mondo. Un duetto che si preannuncia emozionante e che potrebbe anche conquistare il cuore del pubblico e dei giurati.

Mannini, chi è il cantante in gara a Sanremo 2024

Mannini, nome d’arte di Alessio Mininni, è al suo primo Festival di Sanremo. Un’esperienza davvero unica per il cantautore originario di Bitetto, provincia di Bari, che nella serata delle cover del venerdì duetterà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il veterano Ermal Meta. Una gioia immensa per il giovane Mannini che ha scoperto della sua presenza a Sanremo 2024 durante l’annuncio dei big fatto da Amadeus al TG1. “Non ci posso credere, non riesco neanche a scrivere questa descrizione, ma una cosa posso dirla: andiamo a Sanremo 2024” – le parole di gioia del cantautore che si è avvicinato alla musica quasi per gioco grazie al papà che gli regalò una chitarra.

Cresciuto “ascoltando i grandi nomi del rock italiano e internazionale”, Mannini due anni fa si è fatto notare con il brano “Mille Porte” arrivando fino alla fase finale di Sanremo Giovani 2022. Questa volta però arriva al Festival come big grazie al lasciapassare del conduttore e direttore artistico Amadeus.











