Duetto Mara Sattei con Noemi, cover L’amour toujour/ “Speriamo di riprodurre lo spirito disco” (Sanremo 2023)

Mara Sattei, cover “L’amour toujour”: duetto e omaggio a Gigi D’Agostino a Sanremo 2023

Mara Sattei e Noemi al Festival di Sanremo 2023 cantano la cover “L’amore toujour” di Gigi d’Agostino nella serata delle cover – duetti in onda venerdì 10 febbraio 2023 su Rai1. Un omaggio alla musica dance del grandissimo DJ, remixer, cantante e produttore discografico italiano che da diverso tempo sta lottando contro una grave malattia. Per l’occasione saranno Noemi e Mara Sattei a omaggiare il grande Gigi Dag portando uno dei suoi brani più amati e conosciuti in Italia e all’estero. “Speriamo di riprodurre lo spirito disco e farvi divertire sul palco!” ha annunciato Noemi ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

La scelta è stata molto apprezzata sui social dove tantissimi fan si sono complimentati con Mara Sattei alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dopo il grande successo dell’estate “La dolce vita” con Fedez e Tananai.

Mara Sattei, duetto con Noemi al Festival di Sanremo 2023

Mara Sattei ha scelto di condividere il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 con la collega Noemi sulle note de “L’amour toujour” di Gigi D’Agostino. Si tratta di un vero e proprio debutto per la giovanissima cantante, ex Amici di Maria De Filippi, che sulla scia del successo de La dolce vita dell’estate 2022 si è conquistata un posto tra i big della 73esima edizione del Festival. In gara partecipa con il brano “Duemilaminuti” in cui racconta la storia di una donna vittima di un amore tossico. Intervista da adnkronos ha detto: “è un tema purtroppo molto attuale rapporti di coppia segnati dalla violenza, anche psicologica, che spesso è difficile da riconoscere. Sono felice di arrivare a Sanremo con questo brano, di poter raccontare anche questo testo, dove c’è una donna che si risveglia e si rende conto che quello che ha vissuto è un castello di carta, che si sbriciola nella consapevolezza”.

Il brano porta la firma di Damiano dei Maneskin : “tutto nasce da Damiano, che mi ha voluto fare ascoltare il brano che aveva scritto, dicendo che lo trovata molto adatto a me, anche alla mia vocalità. Così ci siamo visti in studio e mi è piaciuto subito tantissimo. Abbiamo fatto un bel percorso insieme, anche molto divertente. Poi è subentrato anche mio fratello. Con Damiano abbiamo lavorato a mettere enfasi su alcuni punti precisi del testo, visto il tema”.

