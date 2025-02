Marcella Bella a Sanremo 2025 con Twin Violins, L’emozione non ha voce: cover e omaggio a Celentano

Marcella Bella è pronta a gustarsi la serata cover a Sanremo 2025, con un duetto che si preannuncia estremamente interessante e originale. Ad affiancarla sul palco dell’Ariston, infatti, ci sono Mirko e Valerio Lucia, ovvero i Twin Violins, due eccellenti violinisti gemelli che hanno conquistato una popolarità immensa grazie alle loro cover. Dunque, Marcella Bella si è “affidata” a due specialisti per la serata dedicata alle cover, con un duetto che è anche e soprattutto un omaggio al grande Adriano Celentano.

Con L’Emozione non ha voce, Marcella Bella e i Twin Violins promettono di regalare un duetto emozionante e indimenticabile. Sarà davvero così? I gemelli violinisti, come dicevamo, sono due “specialisti”. Tra le loro cover ce n’è stata una in particolare, Viva la Vida, rilanciata da Chris Martin dei Coldplay in persona. Adriano Celentano rimarrà altrettanto sbalordito della cover del suo brano?

Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce”: la cover di una canzone che ama

“Provo un’entusiasmo che arriva alle stelle, è un momento di grande felicità”, ha raccontato Marcella Bella in una intervista rilasciata a Vanity Fair, alla vigilia di Sanremo 2025. Una competizione canora a cui Marcella Bella tiene molto, così come tiene tantissimo alla serata delle cover. E il duetto con Twin Violins diventa un curioso esperimento per omaggiare un grande cantante della musica italiana come Adriano Celentano.

Tra tutte le canzoni che Marcella Bella poteva scegliere, ha optato per L’Emozione non ha voce, un brano che ha fatto sognare e cantare intere generazioni e che, ancora oggi, ha un peso specifico nel cuore di tutti gli appassionati di musica. E’ un pezzo simbolo della carriera del molleggiato, forse la sua canzone più iconica. Verrà apprezzata anche dal pubblico a casa nella versione cover?

