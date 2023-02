Duetto Marco Mengoni con Kingdom Choir, cover Let it be/ “Un inno che unisce” (Sanremo 2023)

Marco Mengoni cover “Let it be”: l’omaggio ai Beatles in duetto con Kingdom Choir

Marco Mengoni con Kingdom Choir al Festival di Sanremo 2023 cantano la cover “Let it be“: un classico dei Beatles approda sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti del venerdì sera. Il cantautore ha deciso di riproporre la super hit dei Beatles per un semplice motivo: “era già, a suo modo, presente in Materia (Terra) è istintivamente mi sono sentito di tirare fuori un pezzo che nessuno conosce, mi viene da dire che lo ho scritto io per questo Sanremo”.

Ironico come sempre Mengoni ha spiegato a Skytg 24: “battute a parte, non è una canzone, è un inno, è qualcosa di grande e che mette insieme. Mi fa pensare a tante mani unite senza limiti né tempo, chiunque fa il musicista avrebbe voluto scriverla. Porta il messaggio universale dell’andare avanti e dello scrollarsi il ieri e riportarlo al domani. E’ un qualcosa di corale e dunque ho scelto il coro internazionale The Kingdom Choir. Abbiamo provato a metterlo nelle mie corde, è coerente con loro e col mio percorso”.

Duetto Marco Mengoni con Kingdom Choir al Festival di Sanremo 2023

La scelta di Marco Mengoni di portare al Festival di Sanremo 2023 il coro gospel The Kingdom Choir per la cover – duetto “Let it be” dei Beatles non è stata causale. “Con l’aiuto del coro gospel The Kingdom Choir, la “canzoncina” nell’Olimpo dei brani intoccabili che sennò sono guai si preannuncia un evento di voci in salita di grande effetto. Al riparo da scivolate pericolose o rese sbiadite a causa del testo minimal che richiede massimo controllo” – ha detto l’artista che ha poi aggiunto – “sostenere la canzone da solo è dura. Let it be è un’entità, qualcosa di universale, di gigante. Più voci sono meglio di una”.

Let it Be è la sesta traccia dell’omonimo album del 1970 dei Beatles. Ma come è nata? Paul McCartney ha rivelato che l’ispirazione per la canzone gli venne da un sogno, nel quale aveva parlato con la madre Mary, morta di cancro nel 1956 quando lui aveva solo 14 anni. Nel sogno, la madre consigliava a Paul, preoccupato per le tensioni nel gruppo, di lasciare correre, to let it be, che tutto si sarebbe aggiustato.











