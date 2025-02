Massimo Ranieri a Sanremo 2025 con Neri per Caso, Quando: la cover dedicata a Pino Daniele

Massimo Ranieri con i Neri Per Caso a Sanremo 2025 canta Quando di Pino Daniele nella serata cover. Un duetto che si preannuncia molto interessante, con un’accoppiata inedita sul palco dell’Ariston. Chissà come Massimo Ranieri e i Neri per Caso interpreteranno uno dei brani più belli dell’indimenticabile cantautore napoletano. Di sicuro si profila un omaggio genuino e molto sentito da parte di Massimo Ranieri, che con Pino Daniele aveva costruito un legame speciale negli anni. Ad unirli l’amore per la propria terra, ma anche e soprattutto la passione per la musica.

Ranieri, proprio al Festival di Sanremo, aveva già omaggiato il cantautore in una serata cover, con il brano Anna. “Quel brano lo composi per Fantastico del 1989, quello condotto da me. Doveva essere la sigla finale, un omaggio ad Anna Magnani”, aveva raccontato Ranieri. “Addirittura ne incidemmo una copia. Quell’incisione la portai al capostruttura della Rai, ma non si convinse. Anni dopo, Pino la lanciò da solo”, il suo ricordo.

Duetto Massimo Ranieri con Neri per Caso: la cover di Quando, un omaggio a Pino Daniele

Oggi Massimo Ranieri ci riprova con un altro brano stupendo di Pino Daniele, che è – come dicevamo – Quando. Lo fa in un duetto intrigante coi Neri per Caso, che integreranno il loro stile artistico a quello di Ranieri, che punta ad una versione nostalgia tutta da scoprire. La scelta di cantare assieme ai Neri per Caso aggiunge quel velo di curiosità ad un duetto che farà certamente molto discutere.

I fan di Massimo Ranieri sono sicuri che il proprio idolo non lascerà nessuno a bocca asciutta. C’è anche chi attende con un pizzico di diffidenza questa rivisitazione assieme ai Neri per Caso. Chi avrà ragione? La parola, come sempre, al palco dell’Ariston.

