Moda a Sanremo 2025 con Francesco Renga: le parole del cantante sulla depressione

I Modà tornano a Sanremo dopo qualche anno e nel ventennale dell’esordio a Sanremo Giovani nel 2005. Il cantante Kekko Silvestre e la sua band canteranno insieme a Francesco Renga la canzone Angelo, canzone di quest’ultimo molto significativa e che è destinato a diventare uno dei momenti più emozionanti di questa edizione del Festival.

Kekko Silvestre canterà la canzone Non ti dimentico in questa puntata del Festival ma c’è grande curiosità per la sua scelta riguardo le Cover e per la sua scelta di tornare. Il cantante si era ritirato a causa della Depressione e il cantante si è dovuto ritirare dalle scene per un periodo che lui raccontò in diretta tv:

“Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe, ad un certo punto ho iniziato a temere che fosse una malattia degenerativa” e solo dopo vari controlli l’uomo ha capito che si trattava invece di depressione. Varie problematiche ed una situazione delicata e alla fine magari durante l’esperienza Sanremese parlerà anche di questa dura problematica. Angelo è un testo molto importante per Francesco Renga, molto significativo.

Duetto Modà e Francesco Renga e l’attesa per un grande ritorno

Francesco Renga ha scritto Angelo per la figlia appena nata e circa un anno fa emozionò tutti cantandola insieme a lei. Angelo è un brano che ha vinto Sanremo nel 2005 ed è molto significativo, verrà cantato nel ventennio di una data emozionante. Sui propri account social il cantante ha svelato qualche piccolo indizio:

“Si ritorna al teatro Ariston di Sanremo per un’occasione davvero speciale. Oggi giornata di prove… e settimana prossima vedrete e sentirete anche voi”. I fan non vedono l’ora di poter sentire una delle proprie canzoni preferite di nuovo a Sanremo, e stavolta in una Cover in coppia. Per quel che riguardo i Modà e Kekko ci sarà curiosità anche riguardo il rapporto con Tony Effe.

Parlando del rapper il cantante dei Modà ha usato parole dure qualche settimana fa intervenuto ai microfoni di Repubblica, dichiarazioni destinate a scatenare numerose polemiche: “Non avrei invitato a Sanremo chiunque parla delle donne in maniera cosi sconsiderata” e il cantante ha raccontato un dialogo con la figlia di 13 anni dove si discuteva – con toni amari – di una canzone dai versi discutibili di Tony Effe.