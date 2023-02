Duetto Mr. Rain con Fasma, cover “Qualcosa di grande”/ Omaggio ai Lunapop (Sanremo 2023)

MR RAIN, DUETTO CON FASMA SULLA COVER “QUALCOSA DI GRANDE” DEI LUNAPOP A SANREMO 2023

Mr. Rain e Fasma insieme al Festival di Sanremo 2023. Durante la serata dei duetti e delle cover di venerdì 10 febbraio 2023, il rapper ha deciso di condividere il palcoscenico del Teatro Ariston con l’amico e collega portando la cover “Qualcosa di grande”, successo dei Lunapop di Cesare Cremonini. Il brano, pubblicato il 3 aprile del 2000, è stato una vera e propria hit per la band capitanata da Cesare Cremonini che con l’album di debutto “Squerez!”, hanno infranto record su record trionfando anche al Festivalbar del 2000.

Vincitore Sanremo 2023 serata cover: chi è?/ Favorito Ultimo con Eros Ramazzotti

Il brano è molto amato da Mr. Rain che ha deciso di riproporlo in duetto a Sanremo 2023 omaggiando così la band dei Lunapop. Il rapper, infatti, è legatissimo al brano con cui è cresciuto e che ha deciso di portare come brano cover sul palco del Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione il rapper non sarà da solo visto che duetterà con Fasma.

Duetto Levante con Renzo Rubino, cover "Vivere"/ Una versione che farà volare (Sanremo 2023)

MR RAIN E FASMA, DUETTO AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Mr Rain torna da protagonista al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Supereroi” e con la cover “Qualcosa di grande” dei Lunapop. Se per la seconda canzone potrà contare sul supporto di Fasma, il rapper dovrà calcare il palcoscenico di Sanremo da solo portando una canzone molto speciale per lui. “Supereroi” è il brano in gara a Sanremo 2023 che ha raccontato così: “Mi sono sentito un supereroe, come dico anche nel brano, quando in un momento di difficoltà, dato anche da un percorso cominciato alcuni anni fa, sono riuscito ad accettarmi e a volermi bene. Ho smesso di vergognarmi, di preoccuparmi nel raccontare le mie ansie. Anzi, sto cercando di chiedere aiuto ogni volta che ne ho bisogno e di raccontare le mie emozioni alle persone a cui tengo”.

Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

Nella canzone affronta il tema della salute mentale: “io sono una persona molto chiusa, molto introversa, ho sempre fatto fatica a raccontarmi: ho incominciato a scrivere perché mi aiutava. Nelle canzoni riesco a raccontare quello che faccio fatica a dire: per me è un grande traguardo. Ci sono momenti in cui il tunnel sembra tutto nero, in cui ti senti da solo, invece non è così: lì ti cambia la prospettiva. Impari a respirare di nuovo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA