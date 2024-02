DUETTO NEGRAMARO E MALIKA AYANE, COVER “LA CANZONE DEL SOLE”/ L’omaggio a Battisti diventa una “sfida”

Il pubblico dell’Ariston canta all’unisono “La canzone del sole” di Lucio Battisti con i Negramaro e Malika Ayane, nel duetto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella delle cover. L’esibizione è stato un crescendo di emozioni. Una sfida non semplice, anche perché si tratta di una delle canzoni più cantate e replicate nella musica italiana. Essendo il brano più coverizzato della storia italiana, poteva essere fatta un’altra scelta. Comunque, Giuliano Sangiorgi e Malika Ayane hanno poi fatto una gara a prendere la nota più alta, con il primo che al termine dell’esibizione ha chiesto al pubblico di seguirlo: “Cantiamo per Lucio, tutti”. Così all’Ariston parte il coro con “O mare nero”. (agg. di Silvana Palazzo)

Testo completo “La canzone del sole” di Lucio Battisti/ Video, cover a Sanremo 2024

Negramaro e Malika Ayane, duetto a Sanremo 2024 con “La canzone del sole”

I Negramaro per il loro ritorno al Festival di Sanremo 2024 dopo 19 anni dal debutto hanno deciso di chiamare un’amica speciale. Infatti assisteremo al duetto Negramaro e Malika Ayane nella serate delle cover e duetti in onda venerdì 9 febbraio 2024 in prima serata su Rai1 sulle note del brano “La canzone del sole” di Lucio Battisti. “La Canzone del Sole” con @damalikessa è il nostro duetto a @sanremorai” – ha annunciato la band capitanata da Giuliano Sangiorgi su Instagram. Una scelta non casuale che la band ha spiegato così ai suoi fan: “accanto a noi, in questo viaggio “Interstellar,” abbiamo scelto una grande voce e una grande amica. Giuliano scrisse per lei “Come Foglie” e proprio dal Festival di Sanremo Malika spiccò il volo, questa canzone (e altre ancora…) ci hanno legato indissolubilmente. Sarà bellissimo ritrovarci insieme proprio su quel palco da cui abbiamo imparato a sbattere piccole ali e a volare, poi, nel cielo più grande e terso”.

Malika Ayane, chi è l'ex fidanzato Claudio Fratini/ "Perché è finita la nostra storia"

In occasione dei vent’anni di carriera, la band ha deciso di riprovare la grande emozione di Sanremo 2024 dove parteciperanno in gara con il brano “Ricominciamo tutto”. “Qualcuno ha detto che il genere è metal, però se fai girare il disco al contrario è una tarantella, una pizzica – hanno dichiarato ai microfoni di RaiPlay – no, sicuramente il genere è Negramaro, è assolutamente Negramaro. Non sappiamo più quale genere siamo, non abbiamo mai pensato al genere. Rock, sicuramente, ma è un’attitudine”.

Negramaro in gara Sanremo 2024 per i 20 anni di carriera

Un ritorno importante per i Negramaro che sono tra i 30 big in gara della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Giuliano Sangiorgi, il frontman della band, ai microfoni di Ansa ha dichiarato: “siamo arrivati a vent’anni di vita italiana insieme e sapere di essere ancora qui, insieme, a portare avanti qualcosa che attraversa tante generazioni, è un orgoglio incredibile. Siamo una famiglia da vent’anni, con la soddisfazione di non aver cambiato squadra nel tempo”. Dal loro debutto nel 2005 con “Mentre tutto scorre”, Giuliano, Lele, Ermanno, Andro, Pupillo e Danilo ne hanno fatta di strada, ma sono al settimo cielo di tornare a Sanremo.

NEGRAMARO A SANREMO 2024 CON "RICOMINCIAMO TUTTO"/ Bacio a sorpresa di Sangiorgi a Emma!

“Se non avessimo fatto musica non ci saremmo incontrati noi sei, quindi già questo destabilizza un po’, è difficile immaginare qualcos’altro” – ha detto la band che hanno accettato l’invito di Amadeus – “vorremmo sapere che cosa farai l’anno prossimo. Facciamo così: non fare più niente, vieni a cena a casa nostra, cuciniamo noi però facci sapere quello che non mangi, quello che tu e Giovanna non mangiate. Solo per capire il menù giusto, intolleranze, gusti. Per l’anno prossimo tieniti libero, ormai ci hai portato pure a Sanremo, dai, un po’ di festa dobbiamo farla l’anno prossimo. Festeggiamo insieme e prepariamo noi, facci sapere solo cosa non mangiate, grazie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA