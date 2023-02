Duetto Olly e Lorella Cuccarini, cover “La notte vola”/ Grande attesa per la coreografia (Sanremo 2023)

Olly, Cover “La notte vola” in duetto con Lorella Cuccarini: “È molto forte e attuale”

Al suo debutto al Festival di Sanremo 2023, Olly in occasione della terza serata della kermesse dedicata alle cover e in programma il 10 febbraio 2023, ha deciso di condividere il palcoscenico dell’Ariston con Lorella Cuccarini. Il giovane cantante, infatti, ha scelto il brano “La notte vola“, pezzo evergreen pubblicato nel 1989 e diventato una hit senza tempo. Proprio il cantante genovese ha raccontato cosa l’ha spinto a portare questa canzone sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo: “è stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e JVLI è molto forte e attuale”.

Non solo, Olly ha sottolineato: “mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo”.

Olly e Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo 2023: duetto e coreografia attesa

Il duetto tra Olly e Lorella Cuccarini sulle note de “La notte vola” durante la terza serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 è sicuramente tra quelli che hanno attirato di più l’attenzione. Il brano, scritto da Silvio Testi e musicato da Marco Salvati e Beppe Vessicchio, è stato la sigla di apertura del varietà televisivo del sabato sera di Canale 5 Odiens, trasmesso nella stagione 1988-89 e condotto dalla stessa Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno. La canzone ha avuto un granissimo successo conquistando le classifiche di vendita e diventando il 44esimo brano più venduto di quell’anno.

Considerato uno dei successi musicali più importanti della carriera di Lorella Cuccarini, a detta di tutti “La notte volta” è un brano senza tempo della musica italiana capace di unire diverse generazioni proprio per la sua spensieratezza ed energia.











