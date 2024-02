DUETTO RENGA E NEK, COVER “MEDLEY HIT”/ Da “Angelo” a “Laura non c’è”: troppa autocelebrazione?

A chiudere la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 il medley di Francesco Renga e Nek, che non hanno pescato altrove per la serata cover. Il medley è fatto in casa, visto che hanno proposto alcuni dei loro successi. Si inizia con Meravigliosa di Renga, passando per Angelo con cui vinse il Festival, poi arriva il turno di Fatti avanti amore e il gran finale con Laura non c’è.

Forse servirebbe una regola in vista delle prossime edizioni, cioè vere cover, per evitare di sconfinare nell’autocelebrazione. Comunque, Renga e Nek hanno creato scompiglio scendendo dal palco. “Io ho cantato Angelo, che è per una donna che è qua”, ha detto Renga prima di raggiungere la figlia Jolanda. Invece, Nek cerca Laura dopo 27 anni, poi saluta una fan che porta quel nome. (agg. di Silvana Palazzo)

Renga e Nek, duetto di hit e successi a Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek tornano, insieme, in gara al Festival di Sanremo 2024. Nella serata delle cover e dei duetti di venerdì 9 febbraio 2023, i due cantautori sono pronti a conquistare il pubblico con un medley dei loro più grandi successi. Da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te” fino alla più recente “Fatti avanti amore” con cui si è classificato al secondo posto durante l’edizione 2015 del Festival di Sanremo per Nek, mentre Renga è pronto a deliziare i fan (e non solo) con Angelo con cui ha trionfato a Sanremo 2005 passando per “L’uomo che ride”, “Raccontami” fino alla recente “Quando trovo te” di Sanremo 2021.

Che dire: Renga e Nek puntano sull’effetto nostalgia a Sanremo 2024 con un con un medley dei loro più grandi successi! Per la prima volta insieme, i due cantanti presenteranno il brano “Pazzo di te”, una canzone d’amore che hanno raccontato così ai microfoni di RaiPlay: “la canzone parla di un amore, però adulto diciamo, adeguato alla nostra età parla di quell’amore assoluto, e ne parla in maniera quasi provocatoria partendo dagli aspetti negativi, quelli che ti fanno soffrire, ma che poi come dire cementificano e rendono ancora più grande e più vero questo sentimento gigantesco”.

Renga e Nek, come mai hanno scelto di gareggiare insieme a Sanremo 2024?

Renga e Nek hanno deciso di mettersi in gioco partecipando tra i big alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. Intervistati da Raiplay hanno raccontato i motivi che li hanno spinti ad accettare l’invito di Amadeus: “il fatto di condividere in due il palco è una gioia, perché le responsabilità si dimezzano, c’è una grande leggerezza, siamo venuti qui fondamentalmente per divertirci e speriamo che vi arrivi il messaggio. Siamo qui per celebrare anche le nostre carriere, quarant’anni lui, trent’anni io, ci siamo ritrovati quest’estate ad avere tra le mani questa canzone e abbiamo deciso che questo pezzo, Pazzo di te, poteva rappresentarci quest’anno al Festival di Sanremo. Quindi siamo molto felici, è una canzone dal gusto classico, è come se tu la sentissi già da tempo, non so come dire”.

Infine parlando del tema più ricorrente delle loro canzoni, l’amore, hanno rivelato: “non puoi esimerti dal provare amore, dal vivere l’amore, anche se tu non lo vuoi alla fine ci ricadi sempre anche se vuoi farne a meno, non puoi. E questo è l’amore vero: l’amore grande, sincero, quello che non ha bisogno di nulla e non chiede nulla”.











