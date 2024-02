DUETTO RICCHI E POVERI E PAOLA E CHIARA, COVER SARÀ PERCHÈ TI AMO E MAMMA MIA/ Lorella Cuccarini scatenata!

Tra i momenti indimenticabili della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 c’è senza dubbio il duetto tra i Ricchi e Poveri e Paola e Chiara per “Sarà perché ti amo“, cantata anche in spagnolo, e “Mamma mia“. L’Ariston si alza subito in piedi per cantare e ballare, soprattutto in galleria, dove Lorella Cuccarini si è scatenata con il pubblico. Alla fine tutti sono tutti a ballare e cantare, lasciandosi andare in questa serata particolare. Del resto, i Ricchi e Poveri sono molto amati, non solo dal pubblico dell’Ariston. Lo stesso si può dire per Paola e Chiara, che ben si integrano nell’esibizione. Una performance che convince e che dà energia in vista di una serata molto lunga, visto che si esibiscono tutti i cantanti in gara. (agg. di Silvana Palazzo)

Testo completo “Sarà perché ti amo” di Ricchi e poveri/ Video, cover a Sanremo 2024

Ricchi e Poveri e Paola e Chiara, con “Sarà perchè ti amo e Mamma mia” per cercare di stupire a Sanremo 2024

Il duetto Ricchi e Poveri e Paola e Chiara sono tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Durante la serata dei duetti e delle cover, in onda venerdì 9 febbraio 2024, il duo musicale composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu è pronto a cantare con il duo musicale femminile pop di Paola & Chiara sulle note di “Sarà perchè ti amo e Mamma mia”. Due delle canzoni più famose dei Ricchi e Poveri saranno riproposte con le voci delle sorelle Iezzi in un duetto che si preannuncia esplosivo per il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo, ma anche per i milioni di telespettatori da casa. Per i Ricchi e Poveri, la storica band oggi diventata un duo, si tratta di un importantissimo ritorno nell’olimpo della musica italiana. Dopo aver venduto 22 milioni di dischi, realizzato 30 album, con 5,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Ricchi e Poveri si rimettono in gioco tra i big di Sanremo 2024 con un sogno nel cassetto cantare per Papa Francesco.

RICCHI E POVERI CON 'MA NON TUTTA LA VITA' A SANREMO 2024/ Teresa Mannino su look: "Pensavo di esagerare...""

“In oltre 50 anni di carriera abbiamo cantato dappertutto, ma non abbiamo mai cantato per un Papa, non sappiamo perché, ma è una cosa a cui avremmo sempre tenuto. Lanciamo un appello a Papa Francesco: gli diciamo che gli vogliamo tanto bene e gli vogliamo cantare una canzone tutta per lui” – ha dichiarato il duo musicale.

Ricchi e Poveri, il ritorno a Sanremo 2024

Il ritorno a Sanremo 2024 dei Ricchi e Poveri con il brano “Ma non tutta la vita” è tra i più attesi della 74esima edizione della kermesse canora italiana. Intervistati dalle pagine di Avvenire, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno dichiarato: “la verità è che non siamo mai andati via. Avevamo altri impegni ma questa volta ci siamo presentati e Amadeus per fortuna ci ha preso. Questo pezzo lo ha scritto un autore giovane, Edwyn Clark Roberts, appositamente per noi. E’ entrato dentro di noi e ha scritto delle cose adatte a noi ed a lui affideremo la scrittura del nostro nuovo album. Ma non tutta la vita è un inno a vivere pienamente la vita, a scendere adesso in pista. Ci sarà molto entusiasmo all’Ariston: diremo alla gente di mettersi in gioco, la vita è importante e non bisogna rimandare troppo i propri sogni”.

SIGNIFICATO TESTO “MA NON TUTTA LA VITA" DEI RICCHI E POVERI/ Un "carpe diem" danzereccio!

Infine il duo ha ricordato anche l’ultima apparizione sul palco dell’Ariston come super ospiti nel 2020 per i 50 anni di carriera con tutti gli altri componenti della band tra cui Franco Gatti e con Marina Occhiena: “avevamo un progetto bellissimo, che peccato. Era nato per festeggiare i 50 anni de La prima cosa bella, avevamo una programmazione di concerti per un anno. Poi la pandemia ha fatto saltare tutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA