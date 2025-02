Rocco Hunt a Sanremo 2025 con Clementino, Yes I know my way di Pino Daniele: cover che profuma di omaggio

Rocco Hunt porta a Sanremo 2025 tutta la sua ammirazione per un grande della musica italiana come Pino Daniele. Nella serata cover, il duetto con Clementino è dedicato all’indimenticabile musicista partenopeo, a cui è legato non solo per le sue radici ma soprattutto per la sua musica. In una intervista rilasciata qualche tempo a Repubblica Napoli, Rocco Hunt ha parlato del suo legame con Pino Daniele e a rileggere oggi le sue parole, non sorprende il fatto che abbia scelto proprio Yes I know my way per la serata cover.

“Lo conobbi nel 2014, avevo vinto da poco Sanremo, aveva già problemi di vista, mi riconobbe dalla voce. Mi disse che avevo qualcosa di speciale e che non mi dovevo perdere in questa ammuina”, ricorda emozionato Rocco Hunt. Da allora il cantante di strada ne ha percorsa parecchia le questa sera vuole dimostrare tutta la maturità artistica con un duetto da ricordare.

Rocco Hunt con Clementino: la cover di Yes I know my way: sarà un duetto “movimentato”?

Sempre parlando del suo rapporto con Pino Daniele, Rocco Hunt ha ricordato quando fu invitato ad uno dei suoi concerti. “Avevo scelto di cantare ‘Quanno Chiove’, lui voleva farmi cambiare idea, ma io ho insistito. Andò come diceva lui, mi disse scherzando: ‘Te l’avevo detto…’. Per la seconda sera feci scegliere a lui. Per bacchettarmi mi disse di cantare ‘Puozze passà nu guaio’, così cantammo quella e andò benissimo”, l’aneddoto divertente di Rocco Hunt.

Questa sera, venerdì 14 febbraio, l’omaggio al mitico Pino Daniele insieme a Clementino, che promette di movimentare il duetto con tutta la sua energia e la sua brillantezza. Ci sono grandi aspettative sulla coppia per la cover di Yes I know my way. Come se la caveranno?