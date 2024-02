DUETTO SANGIOVANNI E AITANA, COVER MEDLEY “FARFALLE MARIPOSAS”/ Una scelta comoda che delude (Sanremo 2024)

Sangiovanni e Aitana godibili ma non stupiscono con la cover di Farfalle Mariposas a Sanremo 2024

Sangiovanni canta “Farfalle mariposas” nella serata dedicata ai duetti di Sanremo 2024. Amadeus lo presenta in grande stile, definendolo “una delle migliori promesse della musica italiana”. “Questa cover comprende anche la sua versione spagnola che ha avuto tantissimo successo in Spagna”, spiega ancora Amadeus. Dunque l’ex stella di Amici guadagna il palco dell’Ariston assieme ad Aitana per la cover di un suo brano. Una scelta curiosa, che non denota troppa umiltà. Eppure l’esibizione è più che orecchiabile e godibile, ma non dimentichiamo che questa dovrebbe essere la serata cover. Sarebbe stato più interessante vedere all’opera la coppia misurarsi in un’altra sfida, magari omaggiando un cantante più affermato e consolidato nel panorama musicale.

Il duetto di Sangiovanni e Aitana a Sanremo 2024 per la serata cover è uno dei più attesi, per diversi motivi. Sicuramente c’è curiosità di capire se l’ex talento di Amici riuscirà a stupire chi, fin dal principio, non ha visto di buon occhio la scelta di cantare con Aitana il medley Farfalle Mariposas. Una scelta duramente criticata alla vigilia del Festival e che aveva portato Sangiovanni ad una brusca risposta agli utenti, incredulo di fronte ai commenti spietati ricevuti.

“Non valete niente, siete lo schifo della società”, la bordata di Sangiovanni, dopo i duri giudizi ricevuti per il duetto scelto per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024. La scelta del duetto Sangiovanni e Aitana è quella di portare il brano Farfalle nella sua versione classica, in italiano, e quella spagnola. Sangiovanni, stufo di dover fare i conti con gli utenti più esagitati, ha risposto a muso duro: “Vivete nella vostra tana con quel telefono a sparare baggianate sulla gente senza sapere nulla. Non valete niente, siete lo schifo della società e la gente soffre per colpa vostra”.

L’ex allievo di Amici non si è dato tregua e, legittimamente, ha deciso di rispondere per le rime a chi ha alzato i toni per una sua personalissima scelta musicale. “Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan, perché siete penosi e ridicoli. Passate la vostra vita sui social a giudicare la vita degli altri, divertente. Vi fate un un milione di like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata. Siete patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse, per farvi capire quanto dovete mollare con questa roba”.

Secondo il concorrente in gara a Sanremo 2024, infatti, sui social ci sarebbero troppi sapientoni, ma la realtà è una cosa ben diversa: “Siete solo dei babbi seduti dal divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri”, ha rincarato. Adesso, però, è il momento di voltare pagina e pensare al palco. Quel palco dove porterà proprio il brano che ha generato tante polemiche: il medley “Farfalle mariposas”.











