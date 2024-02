DUETTO SANTI FRANCESI E SKIN, COVER HALLELUJAH/ Esibizione da brividi: standing ovation dell’Ariston

Santi Francesi duetto con Skin nella serata Cover di Sanremo 2024: esibizione da brividi

Si possono tranquillamente definire tra le rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2024, i Santi Francesi, vincitori della scorsa edizione di X Factor che, purtroppo, non hanno avuto il successo sperato, almeno finora. Al Festival però Alessandro De Santis (voce, chitarra) e Mario Francese (tastiere, synthesizer, producer) hanno mantenuto le promesse, regalando grandi emozioni assieme a Skin, superstar internazionale che li affiancherà nella cover di Hallelujah di Leonard Coeh.

L’esibizione dei Santi Francesi con Skin è stata perfetta e magica con la perfetta fusione delle due voci di Alessandro de Santis e Skin ed infatti non è mancata la standing ovation del teatro Ariston. Ed anche sui social i commenti sono tutti più che positivi ed entusiasti. Insomma il due ha fatto una scelta azzeccatissima che fors epotrebbe influire anche sulla classifica finale (Agg di Liliana Morreale)

Santi Francesi, duetto con Skin per la serata cover con il brano Hallelujah

I Santi Francesi hanno scelto un partner d’eccezione per il duetto a Sanremo 2024: Skin degli Skunk Anansie. Questa sera, venerdì 9 febbraio, Alessandro De Santis (voce, chitarra) e Mario Francese (tastiere, synthesizer, producer) promettono grandi emozioni assieme ad una superstar internazionale che li affiancherà nella cover di “Hallelujah”. Parliamo di un brano magico, da interpretare con grande cautela e, al tempo stesso, un pizzico di originalità. Dunque cosa aspettarci dai Santi Francesi e Skin per il duetto a Sanremo 2024?

Probabilmente qualcosa di non ordinario, come hanno fatto intendere i protagonisti alla vigilia della serata cover: “Le cover sono sempre state per noi un modo per sperimentare, rischiare e soprattutto spezzare le aspettative. Il duetto che abbiamo preparato per Sanremo 2024 segue questo principio”, le parole dei Santi Francesi. Riusciranno a lasciare il segno? Con Skin al loro fianco, l’esito sembra scontato…

L’omaggio dei Santi Francesi a Leonard Cohen: “Hallelujah è una canzone che si è radicata nella nostra memoria”

I Santi Francesi sottolineano la forza della loro scelta, riferendosi ovviamente al brano portato in gara nella serata cover, ma anche e soprattutto a Skin, artista top a livello internazionale. “Da una parte Hallelujah, un brano di Leonard Cohen che nel corso dei decenni si è radicato nella nostra memoria con un’apparenza dolce e confortevole, pur celando una natura contraddittoria, terrena, violenta”.

“Dall’altra abbiamo invece un’artista che ha fatto crescere la nostra generazione, che con estrema gentilezza e professionalità ha accettato di sfiorare l’intoccabile insieme a noi. Al Festival di Sanremo 2024 sarà Hallelujah, con la voce folle e geniale di Skin degli Skunk Anansie. Sarà per noi un inno a tutto ciò che è tangibile. Un’ode all’inutile meraviglia umana. Non vediamo l’ora”, hanno detto entusiasti i Santi Francesi in vista del duetto.











