La giovane Sarah Toscano ha esordito solo pochi giorni fa a Sanremo 2025 e questa sera, nella serata più amata dedicata alle cover, canterà in compagnia del duo di producer e dj Ofenbach, composto da Dorian Lauduique e César De Rummel. I tre si esibiranno in un brano del duo insieme a Norma Jane Martine, “Overdrive”. Una canzone certamente ricercata per un’esibizione che si prospetta una delle più energiche e scoppianti della serata. Sul palco, dunque, Sarah Toscano salirà con la band francese che vanta quasi 5 miliardi di stream globali.

In Italia il brano “Overdrive” ha ottenuto quasi 400 milioni di stream su Spotify ottenendo il disco d’oro. La giovane artista, nell’invitare al Festival di Sanremo 2025 il duo “Ofenbach”, si dimostra molto attenta verso il panorama musicale internazionale. Ma chi è la giovanissima che ha preso parte ad Amici lo scorso anno, arrivando a vincere grazie al suo talento? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua personalità.

Sarah Toscano duetta con Ofenbach a Sanremo 2025: chi è la giovane artista

Nata in provincia di Pavia nel 2006, Sarah Toscano è tra le concorrenti più giovani a Sanremo 2025. La ragazza ha cominciato la sua carriera nel 2022 partecipando ad Area Sanremo, venendo selezionata tra i venti finalisti. La ragazza ha partecipato ad Amici a settembre 2023, conquistando la maglia d’oro per il serale e arrivando fino alla finale, che ha vinto grazie al suo talento.

Nel corso dell’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, Sarah Toscano ha pubblicato il singolo di gran successo “Touché”, arrivando inoltre alla pubblicazione del suo EP, “Sarah”, che porta il suo nome. A Sanremo 2025 ha portato il brano “Amarcord” e questa sera, per la serata delle cover, si esibirà con Ofenbach nel brano di gran successo “Overdrive“. Riuscirà la loro esibizione a convincere i giudici? Lo scopriremo solamente tra qualche ora!

