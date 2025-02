Duetto Serena Brancale con Alessandra Amoroso: la cover di Alicia Keys all’Ariston!

Originaria di Bari, Serena Brancale è pronta a duettare questa sera nella serata delle cover in un brano iconico della musica internazionale, “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. Il brano verrà eseguito questa sera, per i duetti, insieme ad Alessandro Amoroso. La ragazza, nata da mamma musicista e papà ex calciatore, ha studiato all’accademia delle Belle Arti di Bari per poi dedicarsi alla sua vera passione, il canto e in particolare il jazz. Ha infatti studiato al Conservatorio Alfredo Casella a L’Aquila per poi avere anche qualche esperienza come attrice.

La sua prima esperienza all’Ariston c’è stata dieci anni fa: nel 2015, infatti, ha preso parte al Festival di Sanremo nella categoria dedicata alle nuove proposte con il brano “Galleggiare”. Da quel momento ha proseguito la sua carriera collaborando con vari artisti come Mario Biondi, Clementino e Il Volo e altri cantanti di un certo calibro. L’artista ha pubblicato nel corso della sua carriera quattro album. Ora per lei è arrivata l’ora di una nuova esperienza: sul palco dell’Ariston, dieci anni dopo la prima volta, ha portato in gara il brano “Anema e core”.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso all’Ariston: chi è l’artista barese

Serena Brancale condivide con Alessandra Amoroso le origini: l’artista in gara a Sanremo 2025 è infatti barese mentre la cantante con la quale duetta è salentina. Le due si esibiranno sulle note di Alicia Keys con l’iconico brano “If I Ain’t Got You“, una canzone che ha segnato la storia della musica. La loro esibizione riuscirà a convincere la giuria? Siamo pronti a scoprirlo, ma di sicuro si prospetta esplosiva in uno di quei brani che hanno segnato una vera e propria epoca con la loro forza. Allora, andiamo a goderci lo spettacolo!