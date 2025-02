Sanremo 2025, sul palco dell’Ariston il duetto di Simone Cristicchi con Amara

Un brano tra i più belli, delicati, intensi e significativi della storia della musica italiana. Simone Cristicchi, in gara a Sanremo 2025, questa sera per la serata delle cover porta sul palco “La cura”, brano di Franco Battiato. In coppia con Amara, con la quale duetta, il concorrente si esibirà all’Ariston con il singolo di Franco Battiato, pubblicato nel 1997 nell’album “L’imboscata”. Il disco ha ottenuto uno straordinario successo, ottenendo un triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute. La canzone è diventata un simbolo di amore e speranza, ma soprattutto, come si evince dallo stesso titolo, di cura: con la sua incredibile dolcezza, infatti, è un vero e proprio inno di amore.

Già lo scorso anno Simone Cristicchi e Amara hanno cantato insieme al Festival di Sanremo, ospiti del Premio Tenco 2024. I due hanno regalato un’esibizione emozionante con il brano “Abbi cura di me”, “Che sia benedetta” e poi ancora “L’ombra della luce”, omaggio proprio a Franco Battiato. I due collaborano insieme da tempo: attualmente sono impegnati nel tour “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”. Dunque, sul palco dell’Ariston arriva ancora una volta un omaggio al grande maestro siciliano.

Simone Cristicchi con Amara, cover La Cura

Simone Cristicchi, in gara a Sanremo 2025, è nato a Roma nel 1977. In carriera ha partecipato varie volte al Festival, arrivando a vincere nel 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa”. Gli esordi nel mondo della musica per Cristicchi sono arrivati quando era giovanissimo: a 17 anni, infatti, ha creato un gruppo rock prendendo parte più avanti ad una serie di concorsi, fino ad arrivare ad aprire i concerti di Max Gazzè e Niccolò Fabi, con i quali più avanti ha collaborato in più di un’occasione. Il successo vero e proprio è arrivato nel 2005 con il brano “Vorrei cantare come Biagio”.